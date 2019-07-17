Сенат США прийняв резолюцію по Україні

Сенат США одностайно прийняв резолюцію, присвячену п'ятої річниці Революції Гідності і пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила прес-служба посольства України в США на сторінці Facebook.

"У резолюції, авторами якої виступили більше двох десятків сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, наголошується, що Сенат США: вітає прогрес, досягнутий українською владою в утвердженні верховенства права, наближення країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєздатності Збройних сил України та їх сумісності з критеріями НАТО", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого у резолюції наголошується, що Вашингтон вітає успішне проведення вільних і справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави, а також "очікує проведення мирних, вільних і справедливих парламентських виборів".

Підкреслюється, що Вашингтон підтверджує незмінну прихильність уряду США "підтримки зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також надання додаткових летальних та нелетальних видів зброї для зміцнення обороноздатності України на землі, в морі та в повітрі". Також підтверджується невизнання "незаконних спроб РФ анексувати Крим".

США вітає створення автокефальної Православної церкви України як "важливої віхи в побудові Україні власного майбутнього, вільного від російського впливу".

Також засуджується триваюча агресія РФ проти України і, зокрема, "напад на кораблі ВМС нашої держави в Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей", а також Білий дім настійно закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених судів як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року.

У Вашингтоні запевнили, що висловлюють підтримку всім українським політичним в'язням, містяться в РФ і підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих звинувачень. США закликає союзників і партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ щодо виконання нею своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі за Будапештським меморандумом і Мінським домовленостями.

Крім того, Вашингтон називає газопровід "Північний потік - 2" значною загрозою безпеки Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її уразливості.

Нагадаємо, Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, в якій дії Росії в Керченській протоці визнані провокацією.

Раніше повідомлялося, що Україна ініціює розгляд в ООН і ОБСЄ дій Росії в Азовському морі.