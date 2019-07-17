"Інтер" покаже прем'єру британського серіалу "Доктор Фостер"

У неділю, 21 липня, о 14:15 телеканал "Інтер" покаже прем'єру британського драматичного серіалу "Доктор Фостер" (оригінальна назва – DoctorFoster). Про це повідомляє прес-служба "Інтера".

Вперше серіал був показаний у Великобританії на телеканалі BBC One і відразу ж після виходу на екран завоював любов глядачів і отримав схвальні відгуки кінокритиків. Картина удостоїлася кількох престижних кінопремій, у тому числі і BritishAcademyTelevisionAwards (BAFTA). Драма також була показана в США, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Іспанії, Польщі, Швеції і Фінляндії. Тепер познайомитися з "Доктором Фостер" зможуть і українські телеглядачі.

Головна героїня – 37-річна Джемма Фостер, головний лікар клініки провінційного містечка Парминстер. Одного разу жінка починає підозрювати, що її чоловік Саймон, якого вона вважала ідеальним, зраджує їй. Фостер вирішує провести власне розслідування, щоб зрозуміти, що відбувається в її житті насправді. Коли ж Джемма переконується в невірності, то вирішує звести рахунки зі своїм чоловіком та його молодою коханкою Кейт.

Над "Доктором Фостер" працювали відразу три режисери: Джеремі Лавринг ("Шерлок"), Тому Вон ("Якось у Вегасі") і Брюс Гудісон ("Народжений вбивати"). Автором сценарію серіалу виступив знаменитий британський драматург Майк Бартлетт, відомий по роботі над картиною "Доктор Хто". За його словами, сюжет "Доктора Фостер" був навіяний давньогрецькою трагедією Еврипіда – про Медею, яка жорстоко мстить своєму чоловікові за зраду.

"У центрі серіалу – розумна жінка, якій доводиться долати величезні труднощі як в особистому, так і в професійному житті", – каже сценарист Майк Бартлетт.

Джемму Фостер грає британська актриса Сюранна Джоунс. В її арсеналі – понад три десятки ролей у різних фільмах та серіалах. Але саме робота в "Докторі Фостер" принесла Джоунс справжню популярність. За цей серіал Сюранна отримала премію BAFTA як краща актриса та інші найпрестижніші кінонагороди.