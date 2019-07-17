У Вишневому чоловік спускався на простирадлах з 5 поверху і впав

Під Києвом чоловік розбився, спускаючись на простирадлах з п'ятого поверху однієї з багатоповерхівок житлового комплексу. Його госпіталізували. Про це повідомляється в паблике Київ Оперативний в Telegram.

"Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної башти.

Раніше в Донецькій області підліток стрибнув з парашутом з 14 поверху і розбився на очах у своєї матері.