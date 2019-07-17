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17 липня 2019, середа, 15:10 73
Події 2019-07-17T23:30:06+03:00
Українські Новини
У Вишневому чоловік спускався на простирадлах з 5 поверху і впав

У Вишневому чоловік спускався на простирадлах з 5 поверху і впав

Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах. Фото: ДТП
Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах. Фото: ДТП

Під Києвом чоловік розбився, спускаючись на простирадлах з п'ятого поверху однієї з багатоповерхівок житлового комплексу. Його госпіталізували. Про це повідомляється в паблике Київ Оперативний в Telegram.

"Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної башти.

Раніше в Донецькій області підліток стрибнув з парашутом з 14 поверху і розбився на очах у своєї матері.

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