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17 липня 2019, середа, 15:37 258
Вибори 2019-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою

Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою

Мар’яна Безугла. Фото: prm.ua
Мар’яна Безугла. Фото: prm.ua

Мешканці столичної Оболоні скаржаться на спроби підкупу виборців з боку кандидата в народні депутати від політичної партії "Слуга народу" на виборчому мажоритарному окрузі №217 (Київ). Гроші платять задля побудови "сітки" зі скупки голосів.

Про це повідомляється в сюжеті телевізійного каналу "Прямий".

"Ранкові дзвінки та вибори. Жителі столичної Оболоні скаржаться на агітацію депутата від "Слуги народу" на їх окрузі №217. По мажоритарці тут іде Мар’яна Безугла. Люди кажуть – їх голоси хочуть купити, по телефону пропонують гроші", – повідомили журналісти в сюжеті. 

За словами місцевих мешканців, також кошти платять за агітацію в палатках.

"О шостій ранку дзвонять, пропонують 50 гривень. Потрібно сфотографувати додаток в телефоні та тобі дають 50 гривень. А за 2 номери телефонів (сусідів) дають кепку", – сказала одна з місцевих мешканок.

За словами ще одного хлопця, його знайомі працюють в команді "Зе" та вже отримали гроші за агітацію. Розцінки – 100 гривень за годину агітаційної роботи в палатці.

Нагадаємо, що нещодавно кандидати в нардепи від "Слуги народу" Мар’яна Безугла та Катерина Шубка не змогли відповісти на питання щодо програми їх партії в переписці з відомим адвокатом Олексієм Шевчуком.

Більше новин про: Парламентські вибори підкуп виборців Слуга народу Кандидат в нардепи Мар’яна Безугла Виборчий округ №217

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