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17 липня 2019, середа, 14:41 194
Верховна Рада і партії 2019-07-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
Білецький розповів, кому з українських політиків хоче "набити обличчя"

Білецький розповів, кому з українських політиків хоче "набити обличчя"

Андрій Білецький. Фото: прес-служба
Андрій Білецький. Фото: прес-служба

Представник об'єднаних націоналістів, Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голова політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Білецький заявив, що хотів би зустрітися на ринзі з Віктором Медведчуком.

Про це політик в жартівливій формі заявив вчора, 15 липня, під час програми "Гостре питання" на телеканалі Oboz TV.

Ведучий програми зазначив, що у Андрія Білецького є розряд із боксу, і поцікавився, з ким з українських політиків представник об’єднаних націоналістів волів би зустрітися на рингу.

У відповідь Андрій Білецький заявив, що із задоволенням набив би лице Віктору Медведчуку.

"Якщо ви запитуєте, кому б я хотів набити лице, то насамперед це Віктор Медведчук", – сказав Білецький.

Нагадаємо, що представники об’єднаних націоналістів кілька разів зверталися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду. Підставою для цієї вимоги стала спроба Віктора Медведчука провести телеміст між підконтрольним йому телеканалом NewsOne і російським державним каналом "Росія 24". Через протести українських націоналістів і різку критику з боку громадськості телеміст відмінили. Водночас Зеленський пообіцяв представникам об’єднаних націоналістів взяти до відома їх вимогу і не допустити, щоб український медіа-простір "монополізувала людина з антиукраїнською позицією".

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку належать кілька великих українських телеканалів – "112 Україна", NewsOne, а недавно політик придбав Zik.

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