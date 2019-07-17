Білецький розповів, кому з українських політиків хоче "набити обличчя"

Представник об'єднаних націоналістів, Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голова політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Білецький заявив, що хотів би зустрітися на ринзі з Віктором Медведчуком.\r\nПро це політик в жартівливій формі заявив вчора, 15 липня, під час програми "Гостре питання" на телеканалі Oboz TV.\r\nВедучий програми зазначив, що у Андрія Білецького є розряд із боксу, і поцікавився, з ким з українських політиків представник об’єднаних націоналістів волів би зустрітися на рингу.\r\nУ відповідь Андрій Білецький заявив, що із задоволенням набив би лице Віктору Медведчуку.\r\n"Якщо ви запитуєте, кому б я хотів набити лице, то насамперед це Віктор Медведчук", – сказав Білецький.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yeQ8ggF5oNo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, що представники об’єднаних націоналістів кілька разів зверталися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду. Підставою для цієї вимоги стала спроба Віктора Медведчука провести телеміст між підконтрольним йому телеканалом NewsOne і російським державним каналом "Росія 24". Через протести українських націоналістів і різку критику з боку громадськості телеміст відмінили. Водночас Зеленський пообіцяв представникам об’єднаних націоналістів взяти до відома їх вимогу і не допустити, щоб український медіа-простір "монополізувала людина з антиукраїнською позицією".\r\nНагадаємо, що Віктору Медведчуку належать кілька великих українських телеканалів – "112 Україна", NewsOne, а недавно політик придбав Zik.