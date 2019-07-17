Непрозоре формування списку "Сили і Честі" стало причиною розколу в партії Смешка, - ЗМІ

У партії Ігоря Смешка "Сила і честь" розгортається новий великий конфлікт. Від управління політсилою були відсторонені її засновники. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на відкрите звернення партійного керівництва "Сили і честі".

Так, керівники обласних осередків і ветерани політсили заявляють, що політична криза в партії наступила відразу ж після президентських виборів. Хоча в першому турі Ігор Смешко показав хороший результат – 6,04% і багато експертів прогнозували "Сили і честі" проходження в Раду, зараз, перед парламентськими виборами, ситуація всередині політсили залишає бажати кращого.

За словами однопартійців Смешка, причиною цього стали списки "Сили і честі". Соратники Смешка по партії запевняють, що він в ручному режимі формував список на парламентських виборах. Так, у першу десятку потрапило лише четверо членів партії. Інші – діючі народні депутати від фракції "Самопоміч" і Блоку Петра Порошенка, взагалі не перебувають у партії "Сила і честь" і не мали до неї ніякого відношення.

Також членів партії "Сила і честь" обурює ставлення Смешка до рядових активістів і те, що обласні керівники політсили повністю виключені з ланцюжка прийняття рішення. Однопартійці запевняють: Ігор Смешко приймає більшість рішень самостійно, в авторитарній манері.

"На тлі голослівних публічних заяв про появу і будівництво на ідеях демократичного консерватизму сучасної демократичної партії, фактично відбувається примітивна приватизація "Сили і честі", її переродження з демократичної організації з колективним керівництвом в авторитарну партію вождистського типу", – заявляють представники партії.

В результаті актив "Сили і честі" зважився на радикальні заходи.

"Ми і представлені нами партійні організації відмовляємося від участі у виборчій кампанії партії "Сила і честь" і не будемо підтримувати кандидатів у народні депутати України за виборчими списками", – заявили представники партії.

Зазначимо, документ підписали перший заступник керівника партії Олександр Кіхтенко, заступник керівника контрольно-ревізійної комісії Юрій Ляховський, член політради партії Михайло Нечепорук, голови Дніпропетровської облорганізації Володимир Фастів, Чернігівської організації Валерій Безкровний і Херсонської організації Олександр Вітковський.