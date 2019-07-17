DCH Ярославського підтримала турнір 12 найсильніших жіночих команд Європи з регбі-7 в Харкові

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, що приділяє велику увагу розвитку регбі в Україні, виступила генеральним партнером турніру, який збере в Харкові 12 найсильніших європейських жіночих команд з регбі-7.

20-21 липня на стадіоні "Динамо" в Харкові пройде другий тур жіночого чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні Grand Prix Series. Кращі жіночі збірні європейського континенту на харківській арені змагатимуться за звання чемпіона Європи регбі-7.

Турнірна сітка 2-го туру Grand Prix Series виглядає наступним чином:

Розклад ігор на 20 липня групи "А", в якій змагаються збірні Франції, Шотландії, Польщі та України за київським часом: 11:28 - Шотландія - Польща, 11:50 - Франція - Україна, 14:13 - Франція - Польща, 14:35 - Шотландія - Україна, 16:58 - Франція - Шотландія, 17:20 - Польща - Україна.

"Ми дуже раді, що нам випала честь грати вдома в такому серйозному і представницькому турнірі. У нашій групі головним фаворитом є збірна Франції, а з Шотландією і Польщею, я думаю, у нас шанси приблизно рівні, - розповіла про участь у харківському турі європейського першості капітан збірної України Ольга Суркова. - Дуже сподіваємося на підтримку харків'ян і будемо боротися в кожній грі за перемогу".

Збірна України вже прибула до Харкова і почала підготовку до майбутніх матчів чемпіонату. У складі команди до тренувань приступили 13 гравців, двоє з них харків'янки - Анастасія Скорик і Юлія Іващенко. Решта дівчат представляють міста Київ та Одесу.

"Звичайно мені та Юлі дуже приємно, що цей турнір пройде саме в Харкові, - поділилася Анастасія Скорик. - Адже вдома, так би мовити, і стіни допомагають, особливо якщо матчі проводяться в твоєму рідному місті. Впевнена, що підтримати нас прийдуть мої рідні, близькі, друзі та знайомі. Дуже сподіваюся, що трибуни стадіону "Динамо" зберуть багато глядачів, причому не лише харківських любителів регбі, а й з інших міст і нам буде приємно грати перед такою аудиторією".

Цей же турнір є одним з етапів відбору до літніх Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо (Японія).

Запрошуємо всіх уболівальників спорту в Харків на захоплюючі протистояння елітних колективів Європи з олімпійського виду регбі!

Квитки на матчі європейського жіночого першості з регбі-7, яке пройде 20-21 липня в Харкові, можна придбати, перейшовши за посиланням.

В останні роки Харків набув статусу справжньої регбійний столиці України завдяки зусиллям незмінного президента харківського регбі-клубу "Олімп" на протязі всієї його історії відомого українського бізнесмена і мецената, президента і засновника групи DCH Олександра Ярославського. Завдяки йому харківський "Олімп" є найтитулованішим українським регбійний клубом, який зібрав величезну колекцію високих спортивних нагород й домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського регбі-клубу Ярославського становлять кадрову основу національної збірної України з регбі, яку очолює тренер "Олімпу" - Валерій Кочанов.

На сьогодні "Олімп" - 14-разовий чемпіон України з регбі-15 (в 2005, 2006, 2007-2008, 2008-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках), 9-разовий - з регбі-7 (в 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках), володар Кубка України з регбі-15 в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 роках. І з регбі-7 в 2012, 2014, 2015, 2016 2017, 2018 роках.