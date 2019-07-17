Військовий випадково вбив товариша по службі під Києвом і отримав 2 роки в'язниці

Кагарлицький районний суд Київської області засудив до 2 років позбавлення волі військовослужбовця за вбивство товариша по службі з необережності в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури, передають Українські Новини.

"Через порушення правил водіння вантажівки з боєприпасами в його кузові отримав смертельні травми строковик. Солдата-водія засудили при публічному обвинуваченні військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону до 2 років позбавлення волі", - сказано в ньому.

Трагічна подія сталася 24 травня 2018 року на території однієї з військових частин Білоцерківського гарнізону.

Солдат за кермом вантажного автомобіля з боєприпасами грубо порушив правила водіння транспортної машини і не переконався перед початком руху в створенні безпечних умов для перевезення пасажирів.

В результаті військовослужбовця строкової служби, який знаходився в кузові, було затиснуто між верхнім металевим перекриттям воріт сховища і елементами автомобіля.

Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких того ж дня помер у лікувальній установі.

16 липня суд області підтримав позицію прокуратури і призначив покарання винному - 2 роки позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваних у вбивстві військового під Харковом заарештували.

Раніше в центрі Києва "собачник" вбив військового з Управління державної охорони. Також у Києві азербайджанець зарізав військового - його засудили до 11 років в'язниці.