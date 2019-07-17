Регуляторний орган Польщі видав 2 сертифіката GMP компанії "Фармак"

У кінці червня регуляторний орган Польщі видав 2 сертифіката GMP великому виробнику лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"В кінці червня європейська база EudraGMDP поповнилася двома новими сертифікатами GMP, які були видані регуляторним органом Польщі АТ "Фармак" на 2 виробничі ділянки і нову складську дільницю, яка була введена в експлуатацію на початку поточного року. 2 виробничі ділянки пройшли планову ресертифікацію і підтвердили свою відповідність вимогам GMP ЄС. Складська ділянка інспектувалася європейським органом вперше", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, раніше в березні "Фармак" пройшов дві масштабні державні ресертифікації з боку регуляторних органів України і Польші.

Зокрема, протягом майже 2 тижнів інспекцій в компанії була проведена планова ресертифікація за GMP Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та планова ресертифікація виробничих ділянок, де виробляється продукція для ринку Польщі, з боку Головного фармацевтичного інспекторату Польщі.

При цьому після проведених перевірок 19 виробничих ділянок компанії отримали національні сертифікати GMP, 2 виробничі ділянки і складська ділянка отримали європейські сертифікати GMP.

"Ми неодноразово заявляли, що "Фармак" будує Європу тут, в Україні. І це не просто слова. Повторне отримання сертифіката GMP - це підтвердження рівня відповідності нормам Європейського Союзу та можливості реалізувати продукцію АТ "Фармак", зокрема на ринку Польщі і в інших країнах Європи. Це ще раз доводить, що умови, в яких виготовляється продукція "Фармак", відповідають європейським вимогам. Сьогодні все виробництво готових лікарських засобів має національний сертифікат GMP, 14 з них сертифіковані європейськими регуляторними органами Хорватії та Польщі. Такого рівня європейського визнання нема в жодної іншої фармацевтичної компанії в Україні", - зазначила директор з якості компанії "Фармак" Ольга Олексійчук.

В повідомленні наголошується, що згідно з даними сайту http://eudragmdp.ema.europa.eu з 10 діючих європейських сертифікатів GMP, виданих 7 українським компаніям, 3 сертифікати видані компанії "Фармак".

При цьому 20 виробничих ділянок АТ "Фармак" мають національні сертифікати GMP, європейські сертифікати GMP поширюються на 14 виробничих і 1 складську ділянку АТ "Фармак".

Як повідомляли Українськi Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 годом.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії нараховується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.