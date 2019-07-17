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17 липня 2019, середа, 13:44 39
Прес-центр 2019-07-17T17:00:06+03:00
Українські Новини
17.07.19 15:00 Прес-конференція: "Стоп-насилля: агресія у суспільстві як наслідок медіа - насилля"

17.07.19 15:00 Прес-конференція: "Стоп-насилля: агресія у суспільстві як наслідок медіа - насилля"

Сьогодні, 17 липня 2019 року, о 15:00 у приміщенні інформаційного агентства "Українські Новини" відбулась прес-конференція на тему: "Агресія у суспільстві як наслідок медіа-насилля".

Під час заходу активісти Громадського руху "Зупинимо насильство" представлять дані щодо насильства в інформаційному просторі України та його впливу на настрої в країні та сім’ї.

Також активісти розкажуть про спроби незаконного перешкоджання їхній діяльності з боку правоохоронних органів.

Участь у прес-конференції візьмуть:

  • волонтер Громадського руху "Зупини насильство" Ірина Наконечна;
  • директорка притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі Васильківського району Наталія Решетова;
  •  правники.

До участі в прес-конференції запрошуються представники міжнародних організацій, посольств, правозахисники, громадські активісти та журналісти.

Акредитація журналістів: (+38050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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