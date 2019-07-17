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17 липня 2019, середа, 13:18 424
Вибори 2019-07-17T13:45:01+03:00
Українські Новини
Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко

Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко

Люди пенсійного віку столиці повинні отримувати додаткову муніципальну пенсію, розмір якої має дорівнювати середнім пенсійним виплатам по Києву. Відповідна норма буде закріплена на законодавчому рівні. Це компенсує людям дорожнечу життя в Києві, яка є наслідком його столичного статусу.

Про це заявив кандидат в народні депутати України по 223 округу (Шевченківський район Києва) Олександр Омельченко.

"Київ несе на собі тягар столичного статусу. Він годує багатотисячний натовп чиновників і депутатів, утримує центральні офіси усіх українських фірм, представництва іноземних компаній та дипломатичні місії. В результаті вартість життя в місті колосально зростає. А пенсії та соціальна підтримка на рівні якогось райцентру. Далеко ходити не треба – підіть на будь-який київський ринок і порівняйте ціни з вартістю продуктів в провінції. Різниця буде в 20-30%", - наголосив Олександр Омельченко.

На його думку, прямий обов’язок центральної влади компенсувати киянам усі ті незручності, які вони відчувають через виконання Києвом столичних функцій.

"Одним з моїх пріоритетних завдань як народного депутата буде внесення до законодавства норми про постійну муніципальну пенсію для киян пенсійного віку. Тобто вони отримають ще одну пенсію в розмірі середньої по Києву. Її виплачуватимуть постійно, а не по святах чи під вибори", - заявив Олександр Омельченко.

Він відзначив, що муніципальна пенсія – це лише частина його програми соціальних реформ в столиці.

"Моя мета – повернути Київ обличчям до людей, особливо до пенсіонерів, малозабезпечених, соціально вразливих груп. Київ – це їхній дім і вони будуть почувати себе як вдома – комфортно та безпечно. Для цього потрібно розгорнути мережу соціальних магазинів, соціальних аптек, знизити тарифи та відновити справедливі житлові субсидії. Це обов’язок усіх депутатів перед киянами. І як представник міста в парламенті я змушу їх про це пам’ятати", - сказав Олександр Омельченко.

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