Голова Держархбудінспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє, що голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін.

Про це він повідомив на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні я підписав лист на Кабінет Міністрів щодо непроходження випробувального терміну головою Держархбудінспекції", - сказав Зубко.

Зі слів міністра, Кузьмін не отримав необхідний доступ до державної таємниці через ненадання відомостей про себе.

З моменту призначення Кузьміна різко збільшилася кількість відмов у наданні дозволів на будівництво - з 20% до 70%.

Також Кузьмін не підготував план реформування Держархбудінспекції і не зумів упровадити послуги електронного кабінету.

Новий голова Держархбудінспекції вказав у декларації 50 земділянок.