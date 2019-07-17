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17 липня 2019, середа, 12:49 28
Політика 2019-07-17T13:02:18+03:00
Українські Новини
Голова Держархбудінспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Голова Держархбудінспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє, що голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін.

Про це він повідомив на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні я підписав лист на Кабінет Міністрів щодо непроходження випробувального терміну головою Держархбудінспекції", - сказав Зубко.

Зі слів міністра, Кузьмін не отримав необхідний доступ до державної таємниці через ненадання відомостей про себе.

З моменту призначення Кузьміна різко збільшилася кількість відмов у наданні дозволів на будівництво - з 20% до 70%.

Також Кузьмін не підготував план реформування Держархбудінспекції і не зумів упровадити послуги електронного кабінету.

Новий голова Держархбудінспекції вказав у декларації 50 земділянок.

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