Кримінал рветься до влади на Луганщині, — нардеп Купрій

Кожний день надходить інформація про чергові чорних технологіях в Лисичанську – тут вже відкрито купують голоси за гроші і цукор. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Віталій Купрій.

В якості прикладу він навів розслідування телеканалу "Наш" про масштабну виборчої піраміді, спрямованої на підкуп виборців на користь кандидата в депутати Олександра Сухова на 107-му виборчому окрузі.

Як зазначив народний депутат, журналісти опублікували відео свідчень двох учасників мережі, а також інтерв'ю жителів Лисичанська, що підтверджують факти отримання цукру і грошей.

"За даними ЗМІ, в Лисичанськ автобусами і поїздами завозять сотні "титушок". Ймовірно, готують зрив виборів", - сказав Віталій Купрій.

Він також поінформував про інших маніпуляціях і брудних технологіях в окрузі.

"В окрузі також зареєстровано купу кандидатів-клонів, які націлені на обман виборців. Щоб відібрати голоси від кандидата партії "Слуга народу" зареєстрований кандидат на прізвище Зеленський. А проти іншого кандидата, мого колеги по парламенту Сергія Рибалки, вони зареєстрували аж трьох фальшивих кандидатів з прізвищем Рибалка. Один з них навіть збігається повністю - прізвище, ім'я та по батькові", - повідомляє народний депутат.

Крім того, Віталій Купрій заявив, що по округу розповсюджують фальшиві газети і листівки з брудом проти Сергія Рибалки.

"Звертаюся до міністра внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України з вимогою негайно втрутитися і припинити масштабні порушення закону! Попереджаю всіх, хто бере участь в цих брудних діях: за це передбачена жорстка кримінальна відповідальність ", - заявив Віталій Купрій.