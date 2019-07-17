Юрист пояснив, чому екстрадиція Фірташа виявилася заблокованою

У українського бізнесмена Дмитра Фірташа з'явилася нова можливість довести австрійським судам політичну мотивацію його справи і запиту на його екстрадицію з боку США.

Про це пише старший партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", заслужений юрист України, віце-президент Асоціації юридичних фірм України Роман Марченко в статті "Справа Фірташа: чому екстрадиція зупинена" на LB.ua.

Експерт зазначає, що адвокати Дмитра Фірташа подали в суд першої інстанції прохання про так зване поновлення справи, і суд наклав заборону на екстрадицію.

"Для багатьох ця новина стала несподіванкою, оскільки після рішення Верховного суду Австрії багато хто подумав, що питання екстрадиції Фірташа в США - справа найближчого часу", - відзначає Марченко.

За його словами, в кейсі українського олігарха усіма була упущена одна маленька, але важлива деталь - висновок Верховного суду Австрії у справі Фірташа, який постановив, що політична мотивація запитів на екстрадицію є абсолютно достатньою і незалежною причиною для відмови в екстрадиції.

Юрист нагадав, що в лютому 2017 року, коли Вищий земельний суд Відня визнав екстрадицію Дмитра Фірташа допустимою, суд заявив, що можлива політична мотивація справи в кримінальних справах не може бути підставою для відмови в екстрадиції. Верховний же суд Австрії, приймаючи рішення у справі олігарха, фактично вказав на те, що Вищий земельний суд, зробивши такий висновок, порушив закон, оскільки Стаття 4 пункт 3 Договору про екстрадицію між Австрією і США чітко говорить про те, що політична мотивація є підставою для відмови в екстрадиції.

На думку Марченка, Верховний суд Австрії прямо вказав, що Вищий земельний суд Відня невірно трактував закон в частині можливої політичної підоснови справи, чого в принципі не мав права робити.

"Верховний суд фактично сказав - хлопці, ваша позиція абсолютно правомірна, але вам потрібно надати австрійським судам щось ще. І найочевидніший для цього шлях - йти з новими доказами знову в суд, і домагатися поновлення судового процесу", - роз'яснив експерт .

На думку Марченка, захист Дмитра Фірташа отримав можливість відновити судовий процес, надавши австрійським судам нові переконливі докази політичної вмотивованості, які раніше не фігурували у справі.

"З високою часткою ймовірності, після роз'яснень Верховного суду, суд першої інстанції не повинен в цьому відмовити. Водночас, суддя буде приймати це рішення самостійно", - пояснив юрист.

Експерт припустив, що на руках у захисту Фірташа найімовірніше є якісь нові факти, які можуть переконати суд поновити справу.

"З огляду на, що екстрадиція Дмитра Фірташа припинена, дані матеріали визнані судом достатніми для подібного рішення. Очевидно, що для вивчення матеріалів більш детально і для прийняття остаточного рішення судді знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців. У разі, якщо суддя вирішить відновити слухання - всі ми станемо свідками нового судового процесу", - уклав Роман Марченко.

Юрист також зазначив, що тепер у справі з'явився нове питання: які саме нові докази політичної вмотивованості в діях американських слідчих захист Дмитра Фірташа надав австрійському суду?