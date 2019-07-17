Бойко хоче скасувати пенсійну реформу Гройсмана

Всі дискримінаційні норми, спрямовані проти пенсіонерів і тих, хто має вийти на пенсію, будуть скасовані Опозиційною платформою - За життя, як тільки буде сформовано новий уряд. Про це заявив кандидат у прем'єр-міністри від опозиційної партії Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.\r\n"З 1 липня в Україні, вперше у цьому році, підвищилася мінімальна пенсія. Уряд проіндексував її на цілих 2,5 долара (67 гривень)! При цьому для мільйонів українських пенсіонерів це підвищення не перевищило навіть смішні 3,5 гривні. У цьому - весь цинізм уламків старої влади, яка крала мільйони в оборонному секторі, платила і продовжує платити мільйонні зарплати чиновникам, але при цьому мізерними пенсіями та космічними тарифами просто знущається над мільйонами пенсіонерів", - зазначив політик.\r\nЗа його словами, після виборів і повного перезавантаження влади будуть переглянуті прожитковий мінімум, соціальні стандарти і розмір пенсій, і це чітко прописано у програмі Опозиційної платформи - За життя.\r\n"Ми переглянемо запроваджену режимом Порошенка пенсійну реформу і скасуємо всі дискримінаційні норми, які вона містить. Це і зменшення коефіцієнта розрахунку пенсій з 1,35 до 1, і скасування права дострокового виходу на пенсію для вчителів, лікарів і соцпрацівників - за нашим зверненням цю норму вже визнав незаконною Конституційний суд. Упевнений, що після перемоги на виборах ми зможемо провести справедливий перерахунок пенсій і переглянути соціальні стандарти, повернувши громадянам України можливість жити, а не виживати у своїй країні. Це одне з наших головних завдань", - підсумував Юрій Бойко.\r\nНагадаємо, завдяки зверненню депутатів Опозиційної платформи - За життя Конституційний суд України скасував підвищення віку і стажу для виходу на пенсію за вислугою років. Підвищення віку скасовано для тих категорій професій, де непрацездатність може настати раніше пенсійного віку.\r\nПодання до Конституційного суду підписали 48 депутатів Верховної Ради з ініціативи представників Опозиційної Платформи - За життя. Після його розгляду судді визнали окремі норми пенсійної реформи неконституційними.\r\nТак, депутати Опозиційної платформи - За життя домоглися скасування норм про підвищення на п'ять років пенсійного віку для жінок, збільшення на п'ять років стажу роботи для жінок і чоловіків, а також встановлення мінімально необхідного віку для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій громадян.\r\nКрім того, відновлені умови виходу на пенсію за вислугою років, які діяли до 1 квітня 2015 року, і це в першу чергу стосується працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, залізничного транспорту та метрополітену.