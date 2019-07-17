Бойко хоче скасувати пенсійну реформу Гройсмана

Всі дискримінаційні норми, спрямовані проти пенсіонерів і тих, хто має вийти на пенсію, будуть скасовані Опозиційною платформою - За життя, як тільки буде сформовано новий уряд. Про це заявив кандидат у прем'єр-міністри від опозиційної партії Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

"З 1 липня в Україні, вперше у цьому році, підвищилася мінімальна пенсія. Уряд проіндексував її на цілих 2,5 долара (67 гривень)! При цьому для мільйонів українських пенсіонерів це підвищення не перевищило навіть смішні 3,5 гривні. У цьому - весь цинізм уламків старої влади, яка крала мільйони в оборонному секторі, платила і продовжує платити мільйонні зарплати чиновникам, але при цьому мізерними пенсіями та космічними тарифами просто знущається над мільйонами пенсіонерів", - зазначив політик.

За його словами, після виборів і повного перезавантаження влади будуть переглянуті прожитковий мінімум, соціальні стандарти і розмір пенсій, і це чітко прописано у програмі Опозиційної платформи - За життя.

"Ми переглянемо запроваджену режимом Порошенка пенсійну реформу і скасуємо всі дискримінаційні норми, які вона містить. Це і зменшення коефіцієнта розрахунку пенсій з 1,35 до 1, і скасування права дострокового виходу на пенсію для вчителів, лікарів і соцпрацівників - за нашим зверненням цю норму вже визнав незаконною Конституційний суд. Упевнений, що після перемоги на виборах ми зможемо провести справедливий перерахунок пенсій і переглянути соціальні стандарти, повернувши громадянам України можливість жити, а не виживати у своїй країні. Це одне з наших головних завдань", - підсумував Юрій Бойко.

Нагадаємо, завдяки зверненню депутатів Опозиційної платформи - За життя Конституційний суд України скасував підвищення віку і стажу для виходу на пенсію за вислугою років. Підвищення віку скасовано для тих категорій професій, де непрацездатність може настати раніше пенсійного віку.

Подання до Конституційного суду підписали 48 депутатів Верховної Ради з ініціативи представників Опозиційної Платформи - За життя. Після його розгляду судді визнали окремі норми пенсійної реформи неконституційними.

Так, депутати Опозиційної платформи - За життя домоглися скасування норм про підвищення на п'ять років пенсійного віку для жінок, збільшення на п'ять років стажу роботи для жінок і чоловіків, а також встановлення мінімально необхідного віку для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій громадян.

Крім того, відновлені умови виходу на пенсію за вислугою років, які діяли до 1 квітня 2015 року, і це в першу чергу стосується працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, залізничного транспорту та метрополітену.