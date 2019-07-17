Американські партнери запропонували механізми зниження цін електроенергії для промисловості

USAID відзначив успішний запуск нового ринку електроенергії в Україні, роботу всіх учасників для забезпечення його стабільного функціонування та надав рекомендацій щодо деяких нормативних змін. Про це завив представник проекту енергетичної безпеки USAID під час круглого столу, який 16 липня провів Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо перших результатів запуску оптового ринку електроенергії.

"Оптовий ринок електроенергії в Україні успішно запустився 1 липня без значних проблем на ринку. Все ще проводяться технічні та регуляторні підготовки для того, щоб забезпечити довгострокову стабільність ринку. І ми залишаємося обережно оптимістичними", - зазначив представник USAID

В той же час представник американської місії запропонував виключити компенсацію "зеленого тарифу" з тарифу оператора системи передачі та покласти ПСО на "Гарантованого покупця". За підрахунками USAID, виключення з тарифу передачі електроенергії відшкодування генерації з відновлювальних джерел дозволить зменшити зростання витрат на ресурс для промислових споживачів до 11%.

"Це дозволить скоротити збільшення ціни для промислових споживачів до 11%, і "Гарантований покупець" при цьому не матиме прибутку. Ці споживачі можуть і надалі зменшувати свої витрати шляхом придбання енергії в нічний час на ринку "на добу наперед" і на ринку двосторонніх договорів", - в повідомив представник USAID.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.