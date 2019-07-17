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17 липня 2019, середа, 11:00 17
Події 2019-07-17T13:30:05+03:00
Українські Новини
Депутата Ар'єва обікрали на київському вокзалі

Депутата Ар'єва обікрали на київському вокзалі

Ар'єв не писав заяву в поліцію. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
Ар'єв не писав заяву в поліцію. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

У Києві на центральному залізничному вокзалі кишенькові злодії пограбували нардепа Володимира Ар'єва.

Через відсутності часу Ар'єв не писав заяву в поліцію, оскільки в нього був потяг до Вінниці. Але після публікації його посту, в мережі посипалися масові скарги інших потерпілих про подібний інцидент.

"Можна констатувати, що на київському вокзалі це стало масовим явищем. Або гроші витягують з сумок - причому так миттєво і професійно, що людина навіть не встигає зрозуміти як відкрили її сумку, або група циган оточує кого-то і просто відбирає гроші та цінні речі. Затримання грабіжників і передача поліції ні до чого не призводить. Свої права вокзальні злочинці знають добре і без адвоката", - написав Володимир Ар'єв.

Чиновник звернувся до нацполиции Києва і "Укрзалізниці" з вимогою провести антикримінальний рейд на вокзалі, а також скоординувати свої дії і встановити достатню кількість якісних камер відеоспостереження з можливістю деталізації, щоб кишенькових злодіїв можна було ідентифікувати і притягнути до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" вкрали "коштовності" з валізи MARUV.

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