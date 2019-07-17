Депутат Вікторія Муха повідомила про початок будівництва садочка у Святошинському районі

На вулиці Бахмацькій, 35 у Святошинському районі Києва починається будівництво нового дитячого садочка. Про це у своєму відеоблозі у Facebook повідомила депутат Київської міської ради Вікторія Муха. Останні кілька років вона працювала над тим, щоб на місці старого довгобуду місто нарешті збудувало сучасний дошкільний заклад.\r\n\r\nУ вівторок, 16 липня, на місці майбутнього садочка відбулась нарада з керівництвом міста, району, з замовником робіт - комунальним підприємством "Спецжитлофонд", підрядною організацією та місцевими жителями.\r\n"Вже найближчими днями тут працюватиме будівельна техніка. А готовий садочок, за планом, з’явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих мешканців. Район розвивається, з’являються нові будинки, молодь купує квартири. А садочки переповнені", - повідомила Вікторія Муха. \r\n\r\nДитячий садочок на Бахмацькій, 35 ще на початку 90-их років почав будувати завод "Авіант". Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років.\r\n"Для мене як депутата Київради, обраного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім добилися передачі в район. Розроблено проектно-кошторисну документацію, пройдено експертизу. Враховуючи зміни до законодавства, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки", - розповіла Муха.\r\n\r\nМинулого року старий довгобуд знесли і почались підготовчі роботи для будівництва. Уже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти.\r\nНовий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групових осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей та п’ять групових осередки для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6-ти років) по 20 дітей у кожному.\r\n