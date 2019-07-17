Депутат Вікторія Муха повідомила про початок будівництва садочка у Святошинському районі

На вулиці Бахмацькій, 35 у Святошинському районі Києва починається будівництво нового дитячого садочка. Про це у своєму відеоблозі у Facebook повідомила депутат Київської міської ради Вікторія Муха. Останні кілька років вона працювала над тим, щоб на місці старого довгобуду місто нарешті збудувало сучасний дошкільний заклад.

У вівторок, 16 липня, на місці майбутнього садочка відбулась нарада з керівництвом міста, району, з замовником робіт - комунальним підприємством "Спецжитлофонд", підрядною організацією та місцевими жителями.

"Вже найближчими днями тут працюватиме будівельна техніка. А готовий садочок, за планом, з’явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих мешканців. Район розвивається, з’являються нові будинки, молодь купує квартири. А садочки переповнені", - повідомила Вікторія Муха.

Дитячий садочок на Бахмацькій, 35 ще на початку 90-их років почав будувати завод "Авіант". Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років.

"Для мене як депутата Київради, обраного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім добилися передачі в район. Розроблено проектно-кошторисну документацію, пройдено експертизу. Враховуючи зміни до законодавства, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки", - розповіла Муха.

Минулого року старий довгобуд знесли і почались підготовчі роботи для будівництва. Уже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти.

Новий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групових осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей та п’ять групових осередки для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6-ти років) по 20 дітей у кожному.