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17 липня 2019, середа, 08:20 13
Події 2019-07-17T10:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві на Теремках фура протаранила огорожу і впала з моста

У Києві на Теремках фура протаранила огорожу і впала з моста

У середу, 17 липня, в Голосіївському районі Києва багатотонна вантажівка Volvo звалилася з моста. Фура з невідомих причин втратила керування, знесла два стовпа і відбійник, а після впала вниз і перекинулася. З бака почало активно виливатися пальне.

До місця попрямували кілька патрульних екіпажів і пожежники. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, вантажівка їхала з боку Одеського напрямку по Окружній. Близько 2:00 в районі Одеської площі, заїжджаючи на міст транспортної розв'язки, її різко почало нести вправо. На своєму шляху багатотонна машина знесла два стовпи і не помітивши відбійник і вилетів з мосту, впавши на правий бік. До місця аварії одразу попрямували патрульні, щоб допомогти водієві. На щастя, він залишився живий.

ДТП з фурою. Фото: ІнформаторДТП з фурою. Фото: Інформатор

Тягач пошкодив лінії електропередач, які впали на зустрічну фуру, а водій автомобіля Toyota не встиг зреагувати і напоровся дном легковика на елементи пошкоджених стовпів.

За попередньою інформацією, водій не отримав серйозних травм і від госпіталізації відмовився. Можливо, причиною ДТП стало те, що водій заснув, так як слідів гальмівного шляху патрульні не виявили. Деталі встановлює слідчо - оперативна група. На місці працювало 5 патрульних екіпажів, одна одиниця рятувальної техніки та аварійна служба контактної мережі.

 

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