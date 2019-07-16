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16 липня 2019, вівторок, 21:12 16
Президент 2019-07-16T22:17:14+03:00
Українські Новини
Зеленський влаштував кадрову революцію в Рівненській області

Зеленський влаштував кадрову революцію в Рівненській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив 4 голів районних адміністрацій у Рівненській області. Про це йдеться в розпорядженнях Президента №206/2019-рп, №205/2019-рп, №208/2019-рп, №209/2019-рп, передають Українські Новини.

Юрій Ковальчук звільнений з посади голови Гощанської районної адміністрації, Олександр Середа звільнений з посади голови Костопільської районної адміністрації, Микола Кушнір звільнений з посади голови Рокитновской районної адміністрації Ярослав Яковчук звільнений з посади голови Сарненської районної адміністрації.

Розпорядження підписані 16 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.

11 Зеленський звільнив ще 3 голів районних адміністрацій у Роенской області.

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