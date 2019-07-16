Зеленський влаштував кадрову революцію в Рівненській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив 4 голів районних адміністрацій у Рівненській області. Про це йдеться в розпорядженнях Президента №206\/2019-рп, №205\/2019-рп, №208\/2019-рп, №209\/2019-рп, передають Українські Новини.\r\nЮрій Ковальчук звільнений з посади голови Гощанської районної адміністрації, Олександр Середа звільнений з посади голови Костопільської районної адміністрації, Микола Кушнір звільнений з посади голови Рокитновской районної адміністрації Ярослав Яковчук звільнений з посади голови Сарненської районної адміністрації.\r\nРозпорядження підписані 16 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.\r\n11 Зеленський звільнив ще 3 голів районних адміністрацій у Роенской області.