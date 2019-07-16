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16 липня 2019, вівторок, 21:23 14
Зовнішня політика 2019-07-16T23:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і транзит газу Україні

Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і транзит газу Україні

Меркель і Зеленський. Фото: 112 Україна
Меркель і Зеленський. Фото: 112 Україна

Президент Володимир Зеленський і Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили активізацію мирного врегулювання ситуації на Донбасі а також забезпечення транзиту газу по території України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Співрозмовники також позитивно відзначили результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандської форматі в Парижі, яка повинна дати дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.

Зеленський і Меркель також підкреслили необхідність досягнення найближчим часом прогресу у звільнення українських заручників і політичних в'язнів.

Крім того, вони відзначили важливість розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом розмінування та демонтажу фортифікаційних споруд.

Також політики обговорили перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель відчула тремтіння на початку зустрічі з Зеленським.

Тим часом Меркель назвала причини відходу з політики.

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