Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і транзит газу Україні

Президент Володимир Зеленський і Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили активізацію мирного врегулювання ситуації на Донбасі а також забезпечення транзиту газу по території України.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nСпіврозмовники також позитивно відзначили результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандської форматі в Парижі, яка повинна дати дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.\r\nЗеленський і Меркель також підкреслили необхідність досягнення найближчим часом прогресу у звільнення українських заручників і політичних в'язнів.\r\nКрім того, вони відзначили важливість розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом розмінування та демонтажу фортифікаційних споруд.\r\nТакож політики обговорили перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меркель відчула тремтіння на початку зустрічі з Зеленським.\r\nТим часом Меркель назвала причини відходу з політики.