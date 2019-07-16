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16 липня 2019, вівторок, 21:38 10
Силові структури 2019-07-16T21:49:58+03:00
Українські Новини
Баканов планує реформувати департамент із боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Баканов планує реформувати департамент із боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов має намір реформувати департамент із боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (департамент "До").

Про це він сказав Українським Новинам.

"Його буде реформовано", - сказав Баканов.

З його слів, повністю його ліквідувати неможливо, проте функціонал роботи підрозділу буде змінено.

Баканов не уточнив, чи зміниться назва департаменту.

Як повідомляли Українські Новини, Баканов призначив своїм радником Дмитра Дубілета.

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