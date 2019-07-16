Баканов планує реформувати департамент із боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов має намір реформувати департамент із боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (департамент "До").\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Його буде реформовано", - сказав Баканов.\r\nЗ його слів, повністю його ліквідувати неможливо, проте функціонал роботи підрозділу буде змінено.\r\nБаканов не уточнив, чи зміниться назва департаменту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Баканов призначив своїм радником Дмитра Дубілета.