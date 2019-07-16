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16 липня 2019, вівторок, 20:45 313
Вибори 2019-07-16T21:00:04+03:00
Українські Новини
Робота окружної виборчої комісії повністю паралізована, – голова ОВК 94 округу

Робота окружної виборчої комісії повністю паралізована, – голова ОВК 94 округу

Поліція увірвалася в приміщення окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 94 та повністю паралізувала процес підготовки до виборів 21 липня. Про це заявила голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 94 Світлана Циганій на брифінгу.

За її словами, члени окружної виборчої комісії стали об’єктом тиску деяких учасників виборів, які використовують репресивну правоохоронну систему у своїх цілях.

"Близько 13.00 десятеро представників Національної поліції увійшли до приміщення окружної виборчої комісії №94, що прямо заборонено законом, під приводом вручення членам комісії повісток. У повістках сказано, що до органів досудового слідства їм треба прийти 19 та 20 липня. Члени окружної виборчої комісії номер 94 стали фігурантами надуманих кримінальних справ, порушених за заявами невідомих осіб. Їх намагаються залякати, а роботу комісії – зірвати", – підкреслила Світлана Циганій. 

За її словами, виклик на допит напередодні виборів є нічим іншим як спробою зірвати виборчий процес в окрузі. Оскільки саме 19 липня комісія повинна прийняти від ЦВК бюлетені й роздати їх дільничним виборчим комісіям.

"Робота комісії повністю паралізована, люди налякані та не розуміють, що відбувається. Ми розцінюємо це як неприхований тиск на членів комісії та спробу зірвати підготовку до дня голосування 21 липня", – розповіла голова ОВК.

Світлана Циганій зазначила, що за цією акцією стоять політичні хабарники, які неодноразово погрожували членам комісії, обіцяючи привести поліцію, намагалися зірвати робочі засідання комісії й таким чином повністю паралізувати процес підготовки до виборів.  

"Схоже, що правоохоронці виконують політичне замовлення, порушуючи при цьому закон. Я хочу звернутися до пана Авакова: невже це та поліція, на яку ми всі заслуговуємо після років реформ?", – заявила голова ОВК.

Голова окружної виборчої комісії також зазначила, що комісія звернулася до міжнародних спостерігачів, зокрема й представників ОБСЄ, щоб вони дали оцінку спробам зірвати виборчий процес у 94 окрузі.  

Нагадаємо, один із кандидатів у народні депутати по 94 округу Ігор Мосійчук неодноразово прямо погрожував членам ОВК.

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