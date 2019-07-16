Кабмін під виглядом освітніх проектів фінансує ультраправі екстремістські групи, - Bellingcat

Кабінет міністрів України фінансує ультраправі екстремістські групи в рамках програми "національно-патріотичного виховання" молоді країни. Про це йдеться в новому дослідженні Bellingcat, передає "Країна".

За інформацією журналістів, державні гранти дозволяють вкрай правим організаціям рости в Україні і набирати нових членів. Відповідальним за цей "проект" Bellingcat називає Миколу Ляховича - керівника департаменту національного патріотичного виховання Міністерства молоді і спорту.

В 2019 році уряд України, як повідомляють журналісти, виділив вісім мільйонів гривень (понад 300 тис. доларів) на "національно-патріотичні освітні проекти" для молоді. "З них 845 тис. гривень (більше 30 тисяч доларів) йдуть на програми, якими керує ряд філій українських ультраправих груп, включаючи Національний корпус, політичне крило азовського руху... Національний корпус причетний до численних інциденти проти меншин, активістів і поліції. Ця цифра також включає державне фінансування ... для відомої ультраправої організації - C14 (члени організації фігурують у справі про вбивство українського репортера Олеся Бузини)", - йдеться в матеріалі.

Bellingcat зазначає, що і Національний Корпус, і C14 були описані в доповіді Державного департаменту США з прав людини за березень 2019 року як "націоналістичні групи ненависті" і як "екстремістські" у звіті Freedom House 2018 року про вкрай правих екстремістських настроїв в Україні. "Рішення українського уряду фінансувати (ці прим. ред.) проекти надає (екстремістським Прим. Ред. групам додаткове джерело легітимності і, крім того, додає додатковий імпульс їх громадським зусиллям по залученню молоді до своїх лав", - йдеться в повідомленні.

Раніше ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві.

Нагадаємо, міжнародна організація TRAC внесла українську націоналістичну ультраправу організацію "С14" у перелік терористичних.