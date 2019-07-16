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16 липня 2019, вівторок, 19:16 189
Вибори 2019-07-16T21:00:02+03:00
Українські Новини
Мураєв публічно продемонстрував, що зневажає простих українців, – Цибулько

Мураєв публічно продемонстрував, що зневажає простих українців, – Цибулько

Володимир Цибулько. Фото: glavred.info
Володимир Цибулько. Фото: glavred.info

Політик Євген Мураєв публічно продемонстрував, що зневажає простих українців, яких вважає людьми другого сорту.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Подивився останню "Свободу слова" на каналі ICTV. Самим показовим для мене був момент, коли політик Євген Мураєв фактично накинувся на телеведучого Сергія Притулу, який також подався до політики. Спочатку Мураєв просто вів себе по хамські, постійно перебиваючи Притулу та не дозволяючи йому закінчити фразу. Далі – більше", – написав Цибулько.

Також він процитував Євгена Мураєва та його хамські висловлювання стосовно Сергія Притули.

"Я читав вашу біографію. Ви працювали вантажником, офіціантом, помічником кухаря. Яке це відношення має до відновлення країни? Ці люди (мається на увазі українці цих професій) не лізуть до управління країни, до державного управління", – прокричав Мураєв Притулі.

Експерт зазначив, що на відповідь Притули, що 99% українців починали з таких професій, Мураєв продовжив ображати артиста. У результаті навіть ведучому Андрію Куликову довелося втрутитися та нагадати Мураеву, що за Конституцією України будь-який громадянин може балотуватися в депутати, і вимагати припинити дискримінацію.

"Це вкрай обурливо! Мураєв дійсно образив в особі Притули 99% українців. Слова політика говорять про те, що він плювати хотів з високої дзвіниці на простих українців, що він їх просто зневажає. Мураєв фактично дав зрозуміти, що ділить всіх українців на 2 сорти. Перший, на його переконання, має права балотуватися в депутати, а другий – ні. Себе він, звичайно, відніс до першого. Це аморально та й просто протизаконно, але, з іншого боку, чого ще чекати від людини, не раз демонстрував свою "політичну всеїдність"?" – підсумував Володимир Цибулько.

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