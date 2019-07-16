Зеленський не знає, як зупинити війну, – Ляшенко

Політолог Гліб Ляшенко вважає, що Президент України Володимир Зеленський поняття не має, як зупинити війну та повернути мир в Україну.

Про це заявив Ляшенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Володимир Зеленський блискуче говорить завчений текст. Але біда в тому, що це – єдине, що він вміє робити блискуче. На превеликий жаль всієї країни, Президент Зеленський поняття не має, як зупинити війну та повернути мир до України. А це для людей – проблема першої важливості. Створюється стійке враження, що весь максимум Зеленський видавив з себе під час пам'ятних відеозвернень до Порошенка напередодні президентських виборів. Напевно, й зараз Зеленському хотілося б записати відеозвернення до Путіна та поставити твердий ультиматум? Можливо, він це зробить через пару днів. Але, боюся, це просто розсмішить Путіна", – припустив експерт.

Він зазначив, що на тлі інших політиків, які намагаються вирішити проблему миру, Володимир Зеленський виглядає безпорадним.

"Поки одні політики роблять вигляд, що налаштовані на мирні переговори, а інші цими переговорами реально займаються, Зеленський лише безсило розводить руками, вирушаючи то до "сірої зони" Донбасу, то в Європу, нескінченно красуючись перед камерами. Толку від цих рухів тіла – нуль. У Зеленського немає досвіду, немає дипломатичної грамотності, немає мотивації для встановлення миру. А ще немає реального впливу та скільки-небудь значимого авторитету, щоб заручитися підтримкою західних партнерів", – підкреслив політолог.

За його переконанням, з моменту інавгурації Зеленського в Україні нічого не покращилося.

"Миру немає. Розуміння, коли він настане, теж немає. Добре, що вдалося повернути кілька полонених, але сталося це не завдяки Президентові, а всупереч волі Зеленського. Який можна зробити висновок? Зеленський не лише не знає, як зупинити війну, але й не бажає дізнатися та щось кардинально поміняти. Пливе за течією та навіть не замислюється, якою буде Україна завтра", – резюмував Гліб Ляшенко.