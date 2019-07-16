Росія продемонструвала, що переговори з партією Мураєва неможливі, – Голобуцький

Росія продемонструвала, що з політичною партією, яку очолює Євген Мураєв, ніякі переговори про мир неможливі.

Таку заяву на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зробив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Зараз, під час наближення фіналу гонки за парламентськими кріслами, політики все частіше продукують популістські заяви. В цілому, це роблять всі кандидати. Але Євген Мураєв – окрема тема. Тому що його риторика – це вже не популізм. Це відверта брехня. Практично на всіх ефірах він гордо заявляє – його партія зможе домовитися з Росією про мир. Природно, розраховуючи на голоси виборців "партії миру". Правда, з чого б цим виборцям вірити в, м'яко кажучи, вигадки Мураєва – неясно. Зрештою, у них перед очима конкретний та цілком реальний приклад активних переговірників з доведеними можливостями прямого доступу до перших осіб Росії", – написав політолог.

За його словами, Російська Федерація (РФ) достатньо продемонструвала Мураеву, що переговори з ним неможливі. Головною причиною експерт назвав заборону на в'їзд політика на територію РФ.

"Мураєв, як і багато топ-менеджери очолюваної ним партії, давно був внесений до російських санкційних списків. Притому з дуже неприємним поясненням: за його співпраця з владою Порошенка та сумнівну взаємодію з СБУ, куди він бігав з доносами на своїх же", – зазначив експерт.

В Росії, продовжив Голобуцький, відкрито вважають Мураєва не просто нездатним домовлятися, а ненадійним і ворожим елементом.

"Тому з боку Росії на переговори з ним ніхто не піде, а це означає, що будь-які мирні ініціативи з його участю приречені на провал. Відповідно, практично вся передвиборна кампанія Мураєва (а там основна частина – це обіцянки успішних переговорів з Росією) – це відверта, свідома брехня. І сам Мураєв, звичайно, в курсі, що реалізувати все, що він наобіцяв виборцям, йому не вдалося б ані за яких умов. Але коли кого це зупиняло у передвиборчих обіцянках", – підсумував Олексій Голобуцький.