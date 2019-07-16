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16 липня 2019, вівторок, 17:31 16
Силові структури 2019-07-16T19:00:03+03:00
Українські Новини
Суд відмовив НАБУ в заочному арешті російського олігарха

Суд відмовив НАБУ в заочному арешті російського олігарха

Олексій Федоричев. Фото:
Олексій Федоричев. Фото: "Спорт-Експрес"

Солом'янський районний суд Києва відмовив у заочному арешті колишнього власника футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія), бізнесмена Олексія Федоричева, що має громадянство Угорщини.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В липні поточного року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросили суд обрати для Федоричева запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і застави 500 млн гривень.

Клопотання було обґрунтовано тим, що НАБУ підозрює бізнесмена - власника приватної стивідорної компанії в Україні "Трансінвестсервіс", у заволодінні чужим майном, відмиванні доходів і намірі дати хабара посадовій особі.

У лютому 2017 року, в березні 2018 року і в січні 2019 року НАБУ відправило 3 запити в правоохоронні органи Монако з проханням вручити підозру у злочині бізнесменові, який проживає в князівстві.

Монако відмовилося виконати це прохання, пояснивши це тим, що даний злочин не підлягає кримінальному переслідуванню за законами Монако і, крім того, Федоричев не захотів приймати які-небудь документи від українських правоохоронців.

У зв'язку з цим НАБУ звернувся з аналогічним проханням до правоохоронців Італії, через те, що Федоричев володіє віллою і замком у Флоренції.

Італія відповіла Україні, що не може виконати прохання, так як бізнесмен не проживає постійно на території країни.

Також відмовою на запит українських правоохоронців відповіла Франція.

НАБУ і САП заявляють, що Федоричев оголошений в розшук і ховається від правосуддя.

Київський суд вирішив відмовити у клопотанні про арешт бізнесмена, зазначивши, що не отримано переконливих доказів вручення повідомлення про підозру Федоричеву.

Як повідомляли Українські Новини, Федоричев - бізнесмен російського походження, в даний час - резидент Монако та громадянин Угорщини, колишній власник російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов" (Ростов-на-Дону).

НАБУ підозрює його в змові з екс-керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) для організації схеми з розкрадання зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.

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