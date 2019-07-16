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  • "Слуга народу" виходить на фініш виборчої кампанії з рекордним показником за всю політичну історію України, – Золотарьов
16 липня 2019, вівторок, 17:13 189
Вибори 2019-07-16T19:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" виходить на фініш виборчої кампанії з рекордним показником за всю політичну історію України, –

"Слуга народу" виходить на фініш виборчої кампанії з рекордним показником за всю політичну історію України, – Золотарьов

Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm

Значне зростання рейтингу популярності пропрезидентської політичної партії "Слуга народу" пов'язане з поїздками Президента Володимира Зеленського до регіонів України.

Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов.

"Декілька тижнів тому журналісти й експерти заговорили про стагнацію рейтингу "Слуги народу", про те, що він уперся в стелю. Але дуже ефективно минув останній регіональний тур і демонстрація Володимиром Зеленським свого ставлення до чиновників. Те, як він примушував їх виконувати свої обов'язки, як давав їм оцінки. Закарпаття, Бориспіль, Дніпро...", – перерахував експерт.

Золотарьов зазначив, що на даний момент в Україні є чітко виражений запит до влади – покарати нечесних чиновників. "Це те, чого не зрозумів Порошенко. І це найнегативнішим чином позначилося на його рейтингу. Але, як мені здається, Зеленський це розуміє. І його "велика прочуханка" для чиновників забезпечила позитивну динаміку рейтингу. Цілком зрозуміло, що "Слуга народу" виходить на фініш виборчої кампанії з рекордним показником за всю політичну історію України", – пояснив політолог.

Як повідомлялося, у вівторок, 16 липня, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати опитування, проведеного з третього по 13 липня. За партію "Слуга народу" готові проголосувати 52,3% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. "Опозиційна платформа – За життя" набирає 10,3%, "Європейська солідарність" – 7,9%, "Батьківщина" – 5,8%, "Сила і честь" – 5,1%. Згідно з опитуванням, партія "Голос" отримала 4%, що нижче за бар'єр для проходження до парламенту.

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