"Митний пульс" боротиметься за права білого бізнесу і прозору роботу митних сервісів

Активісти, експедитори та брокери об’єднались для ефективного реагування на порушення та боротьбу з корупційними схемами на митниці, що приносять багатомільйонні збитки державі. Активісти заявили, що громадська ініціатива "Митний пульс" захищатиме права білого бізнесу та співпрацюватиме з ДФС для покращення роботи митних сервісів.

Експедитори та брокери започаткували ініціативу "Митний пульс" для спільного вирішення системних проблем митниці та неправомірних утисків «білого» бізнесу. Активісти заявляють, що "гаряча лінія" митниці "Пульс" працює неефективно і не вирішує питань, з якими брокери та експедитори звертаються до ДФС, а митна система АСАУР (Автоматизована система аналізу та управління ризиками) часто використовується "в ручному режимі" чиновниками не для наповнення бюджету, а для тиску на бізнес і вимагання хабарів. Про це під час конференції в інформаційному агентстві УНІАН заявила Вікторія Пікшрєнє, представник ТОВ "Макотрейдінг", компанії, що надає митно-брокерські і експедиторські послуги.

За словами активістів, "Митний пульс" створено для захисту прав білого бізнесу і інтересів держави в митній сфері. "Митний пульс" буде добиватись вирішення системних проблем і конкретних питань, а також сприяти кращій комунікації бізнесу та ДФС. "Існуюча митна система "Пульс" була створена з метою вирішення проблеми за зверненням хоча б протягом доби. На жаль, зараз митний сервіс "Пульс" працює абсолютно не так. Нам є з чим порівнювати - колись при звернені в "Пульс" заявник отримував оперативну відповідь, вирішення проблеми. Чому це вже не так, це робиться умисно чи через некомпетентність, сказати важко. Тому ми зібрали ініціативну групу, створили сторінку на Фейсбук, де кожен може залишити скаргу, питання, описати ситуацію, з якою зіткнувся при оформленні. Будемо робити все можливе, щоб імпортери і брокери отримували відповіді та вирішення проблем", - розповіла Вікторія Пікшрєнє.

Активісти також повідомили, що після проведення попереджувальної акції біля Державної фіскальної служби, Міністерства фінансів та Офісу президента з вимогами втрутитись у ситуацію з корупцією на Одеській митниці, вони отримали запрошення від керівництва ДФС на спільну нараду в четвер, 18 липня. Саме там активісти презентують свої пропозиції по покращенню роботи митних служб і сервісів. "Лише при співпраці в рамках робочої групи бізнесу та митних установ ми зможемо добитись якогось спільного результату. У імпортерів, брокерів, експедиторів буде можливість отримувати зворотній зв’язок, адже це спільна проблема", - заявила Пікшрєнє.

Однак після проведення акцій, за інформацією активістів, розпочалася нарада керівництва митниці, яка тривала кілька годин і на якій митникам була поставлена задача максимально швидко скласти протоколи, знайти хоч якісь порушення проти "Макотрейдінг", компанії, яку представляє Пікшрєнє. Ініціатором проведення такої наради був сам в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов. "У мене є прохання і пропозиція до керівництва митниці: займатись реформуванням митних органів, а не таким дріб’язком. Ми просто хочемо внести свої пропозиції в існуючі системи, які на думку бізнесу працюють як мінімум нерезультативно. Хочу сказати інспекторам, які виконують такі команди - керівництво міняється. А судові справи проти такого свавілля будуть саме на вас. Не виконуйте незаконні накази, не йдіть на порушення!".

Нагадаємо, що в понеділок, 15 липня, активісти провели попереджувальні акції під стінами Державної фіскальної служби, Міністерства фінансів та Офісу президента з вимогами втрутитись у ситуацію з корупцією на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів, та передали керівництву ДФС звернення з фактами порушень та описом корупційних схем чиновників на Одеській митниці.