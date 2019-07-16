Невідомі пошкодили пам'ятник на честь річниці народної республіки у Львові

Невідомі пошкодили пам'ятник на честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

"Як можна було так навандалить?", - написав він.

зокрема, невідомі відірвали шість цифр з напису "1918-2018", що знаменують дату створення ЗУНР і встановлення пам'ятника.

Зінкевич розмістив фото пошкодженого пам'ятника.

На місці події працює поліція.

Як повідомляли Українські Новини, Львів 2018 року встановив пам'ятник на честь 100-річчя Західно-української народної республіки.