Невідомі пошкодили пам'ятник на честь річниці народної республіки у Львові

Невідомі пошкодили пам'ятник на честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.\r\n\r\n"Як можна було так навандалить?", - написав він.\r\nзокрема, невідомі відірвали шість цифр з напису "1918-2018", що знаменують дату створення ЗУНР і встановлення пам'ятника.\r\nЗінкевич розмістив фото пошкодженого пам'ятника.\r\nНа місці події працює поліція.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львів 2018 року встановив пам'ятник на честь 100-річчя Західно-української народної республіки.