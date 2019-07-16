18.07.19 11:00 Спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні виробники мінеральних добрив запевняють: кризи на ринку не буде"

18 липня 2019 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні виробники мінеральних добрив запевняють: кризи на ринку не буде".

Останнім часом в Україні ширяться чутки про нібито неминучу кризу на вітчизняному ринку мінеральних добрив. Буцімто спричинена вона значною залежністю від Росії, звідки в Україну мінеральні добрива імпортуються різними каналами, у тому числі – шляхом заміни країни-постачальника. Вітчизняні ж виробники мінеральних добрив, в тому числі складних (NPK), внаслідок високої ціни на імпортні складові (фосфор та калій) не здатні належним чином конкурувати з імпортом.

Насправді чутки про падіння ринку не мають жодної підстави. Ситуація виглядає зовсім по-іншому. Наприклад, з урахуванням ембарго щодо постачання російських мінеральних добрив, в першу чергу NPK, введеного з 1 липня 2019 року, в Україні необхідно здійснити імпортозаміщення 800 тис.т товару походженням із Росії. З них вітчизняні виробники здатні без додаткових інвестицій наростити випуск в обсязі 450 тис. т мінеральних добрив на рік (56%), решту можна розподілити шляхом укладання контрактів з іншими країнами (загалом на українському ринку працюють біля 90 компаній-імпортерів).

До речі, станом на 16 червня 2019 року в Україну поставлено уже 588 тис. т імпортного NPK або 49% річного споживання. Причому в першому півріччі 2019 року доля РФ знизилася майже в 4 рази та складає біля 20%.

Наразі всі українські заводи, за винятком державного Одеського припортового заводу, працюють стабільно, виробничі потужності готові до завантаження та виконання усіх замовлень у вказаних обсягах. Ціни на продукцію низькі та конкурентноздатні. За умови стабільної ціни на газ жодних підстав для підвищення вартості вітчизняних мінеральних добрив немає.

Учасники:

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України;

генеральний директор Федерації роботодавців України; Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України;

президент Союзу хіміків України; Ігор Гольченко, віце-президент Союзу хіміків України;

віце-президент Союзу хіміків України; Керівники підприємств галузі.

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