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  • 18.07.19 11:00 Спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні виробники мінеральних добрив запевняють: кризи на ринку не буде"
16 липня 2019, вівторок, 15:43 13
Прес-центр 2019-07-16T16:45:02+03:00
Українські Новини
18.07.19 11:00 Спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні в

18.07.19 11:00 Спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні виробники мінеральних добрив запевняють: кризи на ринку не буде"

18 липня 2019 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться спільна прес-конференція Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України: "Вітчизняні виробники мінеральних добрив запевняють: кризи на ринку не буде".

Останнім часом  в Україні ширяться чутки про нібито  неминучу кризу на вітчизняному ринку мінеральних добрив.  Буцімто спричинена вона значною залежністю  від Росії, звідки в Україну  мінеральні добрива імпортуються різними каналами, у тому числі – шляхом заміни країни-постачальника.  Вітчизняні ж  виробники  мінеральних добрив, в тому числі складних (NPK), внаслідок високої ціни на імпортні складові (фосфор та калій) не здатні належним чином конкурувати з імпортом.

Насправді чутки про падіння ринку не мають жодної підстави. Ситуація виглядає зовсім по-іншому. Наприклад, з урахуванням ембарго щодо постачання російських мінеральних добрив, в першу чергу NPK, введеного з 1 липня 2019 року,  в Україні необхідно здійснити імпортозаміщення 800 тис.т товару походженням із Росії.  З них  вітчизняні виробники здатні без додаткових інвестицій наростити випуск в обсязі 450 тис. т мінеральних добрив на рік (56%), решту можна розподілити шляхом укладання контрактів з іншими країнами (загалом на українському ринку працюють біля 90 компаній-імпортерів).

До речі, станом на 16 червня 2019 року в Україну поставлено уже 588 тис. т  імпортного NPK або 49% річного споживання. Причому в першому півріччі 2019 року доля РФ знизилася майже в 4 рази та складає біля 20%.

Наразі всі українські заводи, за винятком державного Одеського припортового заводу, працюють стабільно, виробничі потужності готові до завантаження та виконання усіх замовлень у вказаних обсягах. Ціни на продукцію низькі та конкурентноздатні. За умови стабільної ціни на газ жодних підстав для підвищення вартості вітчизняних мінеральних добрив немає.

Учасники:

  • Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України;
  • Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України;
  • Ігор Гольченко, віце-президент Союзу хіміків України;
  • Керівники підприємств галузі.

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