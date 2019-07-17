За червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні

У червні середні споживчі ціни на яйця знизилися на 26,6%, або на 4,53 гривні, до 12,47 гривні за 10 штук порівняно з травнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищі середні ціни зафіксовані в Харківській області - 16,27 гривні/10 штук, а найнижчі - у Чернівецькій області - 9,4 гривні/10 штук.

У травні середні споживчі ціни на яйця знаходилися на рівні 17 гривень за 10 штук.

Також за минулий місяць ціни на гречку зросли на 0,4%, або на 0,07 гривні до 16,58 гривні/кг порівняно з травнем.

При цьому ціни на макаронні вироби підвищилися на 0,1%, або на 0,02 гривні, до 18,27 гривні/кг, на борошно пшеничне - на 0,1%, або на 0,01 гривні, до 11,83 гривні/кг

У червні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 1,6%, або на 0,21 гривні, до 13,49 гривні за 500 м порівняно з травнем.

Ціни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 4,2%, або на 0,97 гривні, до 24,05 гривні/кг, на житній хліб - на 1,8%, або на 0,35 гривні, до 20,04 гривні/кг

У свою чергу ціни на соняшникову олію підвищилися на 0,17%, або на 0,06 гривні, до 34,99 гривні/літр порівняно з травнем.

Цукор зріс у ціні на 6,5%, або на 0,92 гривні, до 15,17 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, в Україні прогнозують зростання цін на хліб, гречку та цукор.

Всеукраїнська аграрна рада прогнозує скорочення посівних площ під гречкою на 54% в Україні в 2019 з-за її імпорту з РФ.