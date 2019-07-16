Екстрадиція Дмитра Фірташа знову затримується

Екстрадиція Дмитра Фірташа може бути здійснена тільки після ухвалення рішення за клопотанням про повторний розгляд.

Про це йдеться в публікації видання Wiennachrichten.

Незважаючи на те, що екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа в США є законною згідно рішення Верховного суду Австрії, повторне звернення захисту має дію, що призупиняє.

ЗМІ зазначає, що триває перетягування канату у справі про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США.

Хоча міністр юстиції Клеменс Яблонер схвалив рішення Верховного суду про екстрадицію, прийняте в кінці червня, Фірташ може залишитися в Австрії.

Причиною цього є клопотання захисту про поновлення впровадження, яке було задоволено суддею у кримінальних справах Вени і вступило в законну силу в якості дії, що припиняє.

Яблонер погодився - тим не менш, у даний час екстрадиції немає

Як повідомила АПА, у вівторок прес-секретар Яблонера, міністр юстиції погодився на екстрадицію Дмитра Фірташа в США. Вона підтвердила повідомлення в ранковому журналі Ö1, що рішення Яблонера було передано адвокату Д. Фірташа Дітеру Бемдорферу в понеділок.

Цей дозвіл мав вступити в силу 22 липня, додала Христина Зальцборн, прес-секретар Віденського регіонального кримінального суду, у відповідь на прохання АПА. У результаті, суддя негайно задовольнив клопотання захисту про повторний розгляд.

У конкретному плані це означає, що екстрадиція може бути проведена тільки після того, як суддя винесе рішення за клопотанням про її повторний розгляд. У цьому зв'язку Зальцборн зазначила, що захист доклав до клопотання "надзвичайно великий матеріал". Захист має право оскаржити негативне рішення.

Захист хоче довести невинність Фірташа

Адвокат Фірташа Бемдерфер спробував використовувати свій підхід як інструмент для перевірки незалежності австрійської судової системи. За його словами, в США "вкорінилася світова звичка мати доступ до інших держав і впливати на судову систему інших держав". Він сказав, що "австрійська судова система незалежна". "Ми віримо в це і сподіваємося на це", - сказав колишній міністр юстиції.

Захист хоче довести, що Фірташ "не скоював ніяких злочинів в Індії", і що у нього немає ніяких підозр, за словами Бемдорфера. Крім того, необхідно довести, що "США мають далекосяжні політичні мотиви для того, щоб схопити Дмитра Фірташа і саме це є рушійною силою процедури екстрадиції".