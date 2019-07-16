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16 липня 2019, вівторок, 14:49 392
Політика 2019-07-16T16:30:03+03:00
Українські Новини
Міністерство енергетики доручило "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження та

Міністерство енергетики доручило "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглянуло офіційний лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та надало доручення ДП "НЕК "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергетичного балансу для зниження тарифів для промисловості. Про це йде мова в офіційному листі, що є у розпорядженні видання Обозреватель.

Мова йде про аналіз інформації щодо запланованих до введення в експлуатацію у II півріччі 2019 року станцій, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел: чи є можливість знизити долю "дорогої" зеленої енергії та, відповідно, знизити тариф Укренерго. "Відповідно до інформації ДП "НЕК "Укренерго" прогнозується перерозподіл обсягів виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, що потенційно може вплинути на обсяг компенсації виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії, який буде враховано у тарифі на послуги з передачі електроенергії ДП "НЕК "Укренерго"", – зазначено в листі.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в п'ятницю прийняла постанову Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП НЕК Укренерго. Цим документом регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% – з 347,43 до 312,14 грн / МВт-год.

Як повідомляли ЗМІ, зниження тарифу Укренерго є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. При цьому Асоціація енергетики України направила лист у НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу Укренерго на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах "зеленої" енергетики, що не введені в експлуатацію.
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