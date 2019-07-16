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16 липня 2019, вівторок, 14:42 140
Бізнес 2019-07-16T16:15:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" проводить повну децентралізацію, щоб стимулювати лідерів на місцях, – Наталія Романенко

"Укрлендфармінг" проводить повну децентралізацію, щоб стимулювати лідерів на місцях, – Наталія Романенко

Наталія Романенко. Фото: ulf.com.ua
Наталія Романенко. Фото: ulf.com.ua

Наталія Романенко, керівник департаменту з управління персоналом групи компаній "Укрлендфармінг", що входить до ТОП-20 кращих HR-спеціалістів України за версією Hurma System, розповіла про децентралізацію системи управління та мотивацію персоналу до лідерства в одному з найбільших агрохолдингів Європи.

За словами Наталії Романенко, зараз більшість HR говорить про кадровий голод. Для сільського господарства цей фактор підсилений вдвічі. Основна причина кадрового голоду в Україні – це відтік молоді та кваліфікованих робітників за кордон. В агросекторі це подвоєно ще тим, що працівники виїжджають з села в місто. "Ми знаємо, що за останні 10 років вимерло, тобто зникло взагалі, приблизно 500 сіл. І десь приблизно стільки ж існує тільки на папері. Тому ми розуміємо, що основна наша діяльність зосереджена в селі і відтік молоді в місто заподіює серйозні проблеми із забезпеченням персоналу", - розповіла Наталія Романенко в інтерв’ю Hurma System. Щоб вирішити цю глобальну для України проблему, в холдингу "Укрлендфармінг" мотивують персонал до професійного зростання в команді.

"У нас побудована система навчання персоналу, діє внутрішній корпоративний університет. Тут кожен співробітник може пройти навчання і підвищити свої компетенції в тому чи іншому напрямі. Ми зосереджені не тільки на професійних знаннях, а більше на soft skills. Наша система навчання побудована таким чином, що 60% усіх знань формується на основі досвіду і реальних кейсів, які розв’язують самі працівники. Потім вони діляться цим досвідом і знаннями, зберігаючи базу знань для інших працівників. 30% – це самоосвіта, самонавчання, і 10% – це та система навчання, яка підтримує, а також показує, де є необхідність підвищити свої компетенції. Маємо і неформальну платформу для навчання - "Антикафе". За допомогою неформальних методів навчання дуже швидко можна отримати знання або розвинути навички. Цей захід ми проводимо раз у місяць і чергуємо різні методи - від кіноклубів, бізнес-симуляцій, бізнес-ігр до диспутів, різних творчих майстерень. Навчаючись, людина може підвищити свою компетентність, відчути її ріст, що дуже важливо для розвитку внутрішньої мотивації кожного працівника", - розповіла Романенко.

"За останній рік у нас повністю змінилася стратегія. Агрохолдинг проводить повну децентралізацію, тому що зрозуміли, що саме потужні лідери на місцях та в регіонах, безпосередньо в селах, які будуть працювати з громадами та з працівниками, забезпечуватимуть розвиток сільських громад та сільського господарства в цілому", - повідомила керівник HR.

Група "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка є одним з найпривабливіших роботодавців України за результатами різних опитувань і рейтингів. На підприємствах агрохолдингу працюють близько 27 тис. працівників. "Укрлендфармінг" у співробітництві з профільними вищими навчальними закладами запроваджує актуальні методи навчання і надає базу для проходження практики майбутніми спеціалістами агросектору. Проводить профорієнтаційні заходи для дітей з метою популяризації сучасних сільськогосподарських професій.

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