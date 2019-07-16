Максим Шкуро направив депутатське звернення на підтримку вимог жителів Відрадного про збереження озера

Депутат Київської міськради і кандидат у нардепи Максим Шкуро зажадав негайно відкоригувати проект реконструкції озера в парку "Відрадний", розташованому в Солом'янському районі Києва. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що підготував відповідне депутатське звернення і відправив його ще в червні 2019 року мера Києва Віталія Кличка, інформує портал comments.ua.

Депутат повідомляє, що проект реконструкції паркової зони, в якому передбачено бетонування озера, притоки заблокує річки Либідь. Максим Шкуро зазначає, що відновлювальні роботи в парку були проведені в той час, коли він був главою Солом'янського району. Проведена реконструкція дозволила вважати оновлений парк одним з найкращих в Україні.

Новий план бетонування паркового озера може відрізати водойму від джерел і призвести до знищення "перлини" парку "Відрадний".

Депутат застерігає від експериментів в парковій зоні і вимагає зберегти і відновити озеро, що радує тисячі мешканців Солом'янського району, киян і гостей столиці.