підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Максим Шкуро направив депутатське звернення на підтримку вимог жителів Відрадного про збереження озера
16 липня 2019, вівторок, 14:41 368
Політика 2019-07-16T16:45:03+03:00
Українські Новини
Максим Шкуро направив депутатське звернення на підтримку вимог жителів Відрадного про збереження озера

Максим Шкуро направив депутатське звернення на підтримку вимог жителів Відрадного про збереження озера

Депутат Київської міськради і кандидат у нардепи Максим Шкуро зажадав негайно відкоригувати проект реконструкції озера в парку "Відрадний", розташованому в Солом'янському районі Києва. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що підготував відповідне депутатське звернення і відправив його ще в червні 2019 року мера Києва Віталія Кличка, інформує портал comments.ua.

Депутат повідомляє, що проект реконструкції паркової зони, в якому передбачено бетонування озера, притоки заблокує річки Либідь. Максим Шкуро зазначає, що відновлювальні роботи в парку були проведені в той час, коли він був главою Солом'янського району. Проведена реконструкція дозволила вважати оновлений парк одним з найкращих в Україні.

Новий план бетонування паркового озера може відрізати водойму від джерел і призвести до знищення "перлини" парку "Відрадний".

Депутат застерігає від експериментів в парковій зоні і вимагає зберегти і відновити озеро, що радує тисячі мешканців Солом'янського району, киян і гостей столиці.

Більше новин про: Віталій Кличко Максим Шкуро

Архів
Новини
Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти 16:43
"Митний пульс" боротиметься за права білого бізнесу і прозору роботу митних сервісів 16:42
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
Фото: Ігор Зінкевич
Невідомі пошкодили пам'ятник на честь річниці народної республіки у Львові 16:25
Львівський губернатор Мальський звільнив заступника Гримак 16:18
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok