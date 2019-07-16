Льовочкін обіцяє реальну децентралізацію після виборів

Гучні заяви про успіхи децентралізації закінчилися, оскільки ніяких успіхів немає. За словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, реальна фіскальна автономія місцевих бюджетів за останні роки погіршилася, і тому країна потребує реальної реформи, яка передасть на місця повноваження, а не витрати, повідомляє персональний портал політика.

"Питома вага доходів місцевих бюджетів без трансфертів у зведеному бюджеті залишається стабільно нижчою, ніж до реформи міжбюджетних відносин. За підсумками минулого року частка таких доходів склала 22,3% проти 23,6% в 2013 році. Якщо це реформа, то спрямована вона проти регіонів, а не на їх користь", - заявив Сергій Льовочкін.

За його словами, в доларовому вираженні доходи місцевих бюджетів впали на чверть: з 27,6 млрд доларів в 2013-му до 20,7 млрд в 2018-м. При цьому за останні три роки на регіони було скинуто цілий ряд фінансових зобов'язань, що призвело до розвалу соціальної сфери за цілою низкою напрямів.

"Після виборів ми поставимо питання про реальну реформу децентралізації, яка закріпить в Конституції її основні принципи та посилення повноважень місцевого самоврядування. Ми проведемо справедливу податкову реформу, розширивши обсяги коштів, які будуть залишатися в місцевих бюджетах. Нарешті, ми ліквідуємо практику перекидання на місця непрофінансованих делегованих видатків. Після такої реформи регіони справді отримають стимул до розвитку", - переконаний народний депутат.