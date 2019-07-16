Європейський Союз повністю підтримує рух до більш прозорого енергоринку, - Йоханес Бауер

Європейський Союз повністю підтримує рух України до більш прозорого ринку електроенергії. Таку думку висловив перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер під час круглого столу "Запуск оптового ринку електричної енергії: перші результати та виклики" у комітеті з паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради.

За словами єврочиновника, важливим результатом реформи є старт імпорту в Україну електроенергії.

"Ми дуже вітаємо можливість імпорту електроенергії і сподіваємось, що це вплине на питання ціноутворення", - підкреслив він.

Йоханес Бауер висловив подяку комітету з питань паливно-енергетичного комплексу за успішну роботу із реформування енергетичних ринків протягом останніх років.

"Без вашої та інших членів комітету відданості реформа енергетичного сектору в Україні не була би сьогодні настільки розвинутою. Комітет успішно керував процесом прийняття основних законів, пов’язаних з реформуванням ринку природного газу, електроенергії, проведенням аукціонів щодо відновлювальних джерел та стосовно регулятора у сфері енергетики. Ці закони є ключовими кроками стосовно реформування всього енергетичного сектору України, та за умови належної імплементації вони стануть основою для інтеграції наших енергетичних ринків на користь як і громадян, так і підприємств України та Європейського Союзу. Дуже вдячний вам за високий рівень співробітництва", - сказав він.

ЄС фіксує деякі технічні проблеми, пов’язані з новим енергоринком, однак, за словами Бауера, вони поступово вирішуються.

"Оптовий ринок електроенергії є дещо фрагментованим, розділеним на декілька підсегментів. І така незвична складність ринку, включаючи існування Бурштинського острову, може знизити його ліквідність і збільшити ринкову силу окремих гравців на цьому ринку. Також декілька технічних питань, такі як питання обліку, впорядкування даних обліку, мають бути вирішені для забезпечення надійності та фінансової сталості системи. Необхідно повністю реалізувати анбандлінг, відокремлення у оператора мереж системи передачі, і зокрема це має відбуватися на рівні регіональних компаній розподілу. Я дуже радий, що вирішуються проблеми, які появляються на новому ринку", - зазначив перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, який передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.

Як повідомляли ЗМІ, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за результатами перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні оцінило запуск ринку як успішний, це є ключовою віхою в проведенні структурних реформ України. За підтримки USAID та його проекту енергетичної безпеки, ринок був відкритий таким чином, щоб мінімізувати ризики і уникнути цінових шоків для споживачів.