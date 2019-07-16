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16 липня 2019, вівторок, 12:53 368
Політика 2019-07-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, коли закінчиться реконструкція стадіону "Русанівець"

Кличко розповів, коли закінчиться реконструкція стадіону "Русанівець"

Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як реконструюють стадіон "Русанівець" в Дніпровському районі столиці та поспілкувався з мешканцями мікрорайону, інформує портал kiev.klichko.org. Завершити роботи і відкрити оновлений стадіон планують вже невдовзі.

"Цей стадіон хотіли забудувати, як хотіли забудувати і стадіон "Спартак". Ми його відстояли. І зараз вкладаємо кошти, щоб наші діти мали можливість займатися спортом. Такі об'єкти вкрай важливі для нашого міста. Минулого року ми розпочали реконструкцію "Русанівця" і недвовзі його відкриємо", - сказав Кличко.

Колись на цьому стадіоні відбувалися футбольні матчі міського рівня. Але з часом він зруйнувався, стояв занедбаним і непридатним для занять спортом.

За словами мера Києва, "Русанівець" стане новою тренувальною базою для легкоатлетів і місцем занять спортом для мешканців району та киян.

Зокрема, проект реконструкції стадіону включає в себе: повне оновлення футбольного поля  з круговими біговими доріжками та спортивними майданчиками (сектор для стрибків з жердиною, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра); будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними, душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом; влаштування трибун з навісом на 480 місць; встановлення інформаційного електронного табла.

Також буде на оновленому стадіоні сучасне освітлення для футбольного поля та території стадіону, система відеоспостереження, охоронна сигналізація та системи протипожежного захисту та контролю доступу.  Встановлять і сучасне спортивне обладнання.

Завершити  роботи  та  відкрити  стадіон  планують у серпні 2019 року.

Також вже цієї осені завершать  реконструкцію легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності на проспекті Павла Тичини, 18.
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