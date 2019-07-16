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16 липня 2019, вівторок, 12:23 368
Економіка 2019-07-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться з серпня, - глава НКРЕКП

Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться з серпня, - глава НКРЕКП

З 1 серпня 2019 р відбудеться зниження вартості електроенергії для непобутових споживачів. Про це в ході круглого столу в комітеті Верховної Ради з ПЕК заявила глава НКРЕКП Оксана Кривенко, повідомляє портал obozrevatel.com.

За її словами, зниження ціни відбудеться в наслідок перегляду тарифу оператора системи передачі (ОСП), затвердженого комітетом 12 липня.

"Після старту роботи нового ринку електроенергії енергосистема, працюючи в штатному режимі, перерв в енергопостачання не відбувалося, споживачі не помітили погіршення якості поставки. При цьому, запрацювали всі сегменти нового ринку", - зазначила Кривенко, додавши, що ціна, що склалася на ринку електроенергії , є найнижчою в Європі.

Нагадаємо, 1 липня почав працювати новий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

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