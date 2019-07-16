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16 липня 2019, вівторок, 11:21 370
Транспорт 2019-07-16T13:30:04+03:00
Українські Новини
Ініціативна група колишніх співробітників дестабілізує роботу Українського Дунайського пароплавства, - ЗМІ

Ініціативна група колишніх співробітників дестабілізує роботу Українського Дунайського пароплавства, - ЗМІ

Ініціативна група з колишніх співробітників ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП, Ізмаїл, Одеська обл.) І місцевих політиків дестабілізує роботу підприємства, пише delo.ua.

Згідно з опублікованою у вівторок статті "Хто розгойдує човен на Дунаї", активісти на чолі з колишнім заступником голови правління УДП Володимиром Запорожаном навмисно дискредитують адміністрацію підприємства в очах президента України Володимира Зеленського і домагаються зниження ринкової вартості компанії для її приватизації на невигідних для держави умовах.

Група, до якої, крім Запорожана, входять колишня заступник голови правління УДП Зоя Шкурко, і один з кандидатів в народні депутати, і кілька капітанів суден, звинувачує керівництво УДП в непрозорій кадровій політиці, неефективну роботу підприємством і корупційними схемами при продажу непридатних теплоходів.

"Інформаційні атаки з боку опонентів допомагають їм добитися зниження ринкової вартості одного з ключових підприємств галузі. А спроби адміністрації розвивати компанію були зустрінуті" ініціативною групою "в штики", - наголошується в матеріалі delo.ua.

Згідно зі статтею, керівництво підприємства розцінює скандал як спробу зірвати реалізацію стратегічного плану розвитку компанії на 2019-2023 роки і провести його якнайшвидшу приватизацію за заниженою ціною.

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