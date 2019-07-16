підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 11:07 328
Політика 2019-07-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Якби Ситник був порядною людиною, він сам би пішов з посади, - нардеп Береза

Якби Ситник був порядною людиною, він сам би пішов з посади, - нардеп Береза

Керівник НАБУ Артем Ситник після звинувачення у корупції мав би сам піти з посади, якби керувався захистом законності і інтересами України, а не тримався за посаду. Про це заявив в бліц-інтерв'ю виданню Апостроф народний депутат Юрій Береза після вручення нацполіцією адмінпротоколу Ситнику у справі про корупційне діяння.  

У п’ятницю директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіціі по справі про своє корупційне діяння. Його затримали працівники національної поліції і зачитали адмінпротокол про корупційні діяння прямо  на трасі під Полтавою, що дозволило передати справу до суду. Народний депутат України Юрій Береза вважає, що в ций ситуації Ситник, як керівник антикорупційного органу, мав би добровільно піти з посади. «Якби Ситник був порядною людиною, він и сам добровільно пішов з посади після висунення звинувачень у корупційних діях. Він цього не зробив. Вочевидь, його цікавить не боротьба з корупцією, а можливість триматись за посаду», - заявив народний депутат.

Юрій Береза вважає, що Ситник гальмує розслідування конкретних корупційних правопорушень з незрозумілих міркувань, а ефективність роботи антикорупційного органу є надзвичайно низькою: «Ми опинились в ситуації, коли антикорупційний слон народив антикорупційну мишу. При тих повноваженнях, при тому функціоналі, що є у НАБУ, ми не бачимо ніяких серйозних результатів діяльності. По справі з арештом активів Януковича таж верховна Рада зробила значно більше, ніж НАБУ, - заявив Юрій Береза, - Я неодноразово як народний депутат звертався до пана Ситника як керівника антикорупційного органу з завами, де викладались факти корупції чиновників. Ці факти Ситника ніяк не зацікавили, розслідування не проводилось. Вочевидь, там просто не було ніякого особистого інтересу для нього».

«Він вирішує, які справи розслідувати, які – ні, керуючись не законом і інтересами країни, а тим, що сказали йому так звані «антикорупціонери» або посли деяких країн, - прокоментував нардеп діяльність Артема Ситника на посаді директора НАБУ. -Проблема в тому, що Ситник вирішив, що не служить закону, а сам є законом». Нардеп також заявив, що звинувачення в корупції і посадка «антикорупціонерів» за вчинення корупційних дій були в практиці і інших європейських країн: «Це вже проходили інші країни - і Польща, Чехія, так звані держави "Варшавського договору". Перші керівники антикорупційних органів там сидять за звинуваченнями у корупції , дехто – і довічно».

Нагадаємо, що ще у травні цього року Генеральна прокуратура планувала направити протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині з елітним алкоголем і пошкодженням майна, який оплатили інші особи. Оскільки директор НАБУ Артем Ситник не з’явився на виклик до поліції, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.
Архів
Новини
У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання 14:08
Льовочкін обіцяє реальну децентралізацію після виборів 14:06
Зеленський нагородив орденом
Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу 14:00
В рамках Presszvanie пройшов спільний турнір з преферансу та покеру серед журналістів 14:00 Прес-реліз
Гроші на українську медицину були завжди, не було політичної волі їх використати за призначенням, - Дубіль 13:55
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу 11:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok