Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ

Послом України в Бельгії та Люксембурзі, постійним представником України при ЄС буде призначений екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин.

Про це повідомило джерело в Офісі президента України, за словами якого призначення відбудеться в рамках анонсованого раніше оновлення дипломатичного корпусу, інформує портал kontrakty.ua. Як зазначив співрозмовник в ОПУ, указ про призначення Литвина буде підписаний в найближчі кілька днів.

В даний час послом України в Бельгії та Люксембурзі, постійним представником України при ЄС є Микола Точицький. Він був призначений на ці посади колишнім президентом Петром Порошенко 4 лютого 2016 року. Також Точицький займає пост представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента заявили про те, що Володимир Зеленський ініціював оновлення дипломатичного корпусу і має намір замінити 12 послів по всьому світу.

"Уже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. У тому числі і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим йде робота з підбору і оформленню нових послів", - зазначалося в повідомленні ОПУ.

Володимир Литвин є чинним депутатом Верховної Ради. Політик двічі займав пост голови Верховної Ради, в тому числі в каденцію Віктора Януковича. До цього Литвин працював головою Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Нагадаємо, в минулому році брат Володимира Литвина - Петро Литвин, також був призначений на дипломатичну посаду. Екс-президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Петра Литвина послом України в Вірменії 19 червня 2018 року.