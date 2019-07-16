Військові відкрили вогонь і затримали підозрюваного у крадіжці майна зенітно-ракетного дивізіону

Військовослужбовці відкрили вогонь на ураження і затримали підозрюваного у крадіжці майна зенітно-ракетного дивізіону в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 16 липня, близько 4 ночі, із застосуванням вогнепальної зброї затримано чоловіка, який намагався пограбувати військово-технічне майно зенітного ракетного дивізіону в місті Одеса", - сказано в ньому.

Патрульний на території виявив невідомого біля техніки та негайно доповів черговому підрозділу, який прибув на місце з групою посилення.

Зловмисник був виявлений в одному з контейнерів технічного майна зенітного ракетного дивізіону.

Він застосував проти військових сльозогінний газ і спробував втекти.

Пострілом з автомата Калашникова патрульний прострілив ногу зловмисника.

Крім балони із сльозоточивим газом порушник був озброєний інструментом, засобами радіозв'язку і сумками для перенесення краденого.

Було встановлено, що діяв він з групою з трьох людей, які чекали його в автомобілі.

Їх затримати не вдалося.

Порушнику одразу надали першу медичну допомогу та доставили в медичний заклад.

За словами затриманого, йому 18 років, він проживає в Києві.

Повідомляється, що ознаки дій групи осіб говорять про те, що це була спроба заволодіти дорогими деталями техніки з метою збуту, однак слідство не буде відкидати й інші версії.

Як повідомляли Українські Новини, звійськової частини у Львівській області вкрали військове обладнання США на 4,5 млн гривень.

Раніше солдата, який вкрав автомат у товариша по службі під Львовом, засудили до 5 років тюрми.