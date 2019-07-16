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16 липня 2019, вівторок, 10:59 7 Фото
Силові структури 2019-07-16T11:00:07+03:00
Українські Новини
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками

Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками

Льотчики 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго провели успішну евакуацію бійця місцевих Збройних сил.

Військовий отримав вогнепальне поранення під час перестрілки з бандформуваннями і потребував термінової госпіталізації. Незважаючи на досить несприятливі для польотів у гірській місцевості погодні умови український екіпаж вертольоту Мі-8 разом з медиками південноафриканського контингенту негайно відправився до точки евакуації у селищі Пінга.

Прибувши на місце лікарі перевірили стан постраждалого та підготували його для медичної евакуації повітрям. Разом з пораненим на борт вертольоту послідували його рідні: дружина та немовля.  Вже за сорок хвилин пораненого бійця разом із сім'єю доставили на аеродром міста Гома, а вже звідти - до місцевого шпиталю для надання кваліфікованої допомоги.

Ця успішна місія вкотре зарекомендувала українських миротворців у ДР Конго як надійних партнерів, що своєю професійністю значно посилюють спроможності Місії з підтримання миру та безпеки у регіоні.

Спеціально для Українських Новин, помічник командира 18 овз по зв’язках зі ЗМІ капітан Владислав Дем’яненко.

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