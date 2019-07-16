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16 липня 2019, вівторок, 09:30 326
Політика 2019-07-16T10:00:02+03:00
Українські Новини
Вікторія Муха (округ 218) заявила про брудні технології, які застосовують проти неї

Вікторія Муха (округ 218) заявила про брудні технології, які застосовують проти неї

Проти кандидата у народні депутати Вікторії Мухи, яка має високі шанси в одномандатному окрузі №218 у Києві, почали застосовувати чорні технології. Мешканців Святошинського і Оболонського районів, які входять до цього округу, масово обдзвонюють із невідомих телефонних номерів. Жіночий голос представляється іменем кандидатки і говорить "абсолютно провокативний текст". Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомила Вікторія Муха.

"Після того, як була оприлюднена соціологія по округу №218, деякі мої опоненти почали вдаватися до істеричних дій. Застосовуючи проти мене чорні технології", - написала вона.

За словами Вікторії Мухи, голос, яким до людей звертаються по телефону, навіть не схожий на її.

"Переконана, що такі дії – справа рук абсолютно випадкових авантюристів. У них на цих виборах з’явився шанс прикриватись брендом пропрезидентської партії. Але своїми діями вони Президента лише підставляють. Раджу опонентам боротися не проти мене, а розповідати виборцям про свої власні досягнення. Наприклад, про співпрацю з одіозним київським забудовником (прізвище легко знайти в інтернеті) і які плани на забудову Києва у них є на майбутнє", - відповіла Вікторія Муха.

Також вона наголосила, що за всю кампанію жодного разу жодним словом не згадала своїх конкурентів.

"Це підтвердить кожен із тисяч мешканців, з якими ми зустрічалися за останній місяць. Говорити треба про себе, а не про інших. Виливати через телефонні дзвінки бруд на конкурентів – це передусім неповага до власних виборців. Хоча, можливо, цього вчать у Росії, де один із моїх конкурентів на окрузі №218 дуже довгий час працював у PR-агенції (і досі має дачу в Підмосков’ї)…", - додала Вікторія Муха.

 

 

Кандидатка по округу №218 повідомила, що від сьогодні розслідуванням цієї провокації займуться правоохоронні органи. Вже кілька людей підтвердили, що писатимуть заяви у поліцію. При цьому вона оприлюднила номери телефонів, з яких іде обдзвін.

За словами Мухи, це не перший випадок, коли проти неї застосовують брудні технології. До цього часу в публічну площину вона це не виносила. "Але тепер, очевидно, варто. Почалось усе із того, що опоненти намагалися зареєструвати на окрузі №218 мого "клона" - теж Муху Вікторію. Також часто на мої зустрічі із мешканцями засилають провокаторів, яких легко розпізнають самі люди. Останнім часом в інтернеті і у соцмережах з’являється недостовірна на брехлива інформація про мене. Тепер провокація із телефонними дзвінками", - написала вона.

Таким чином Вікторія Муха закликала мешканців Святошинського та Оболонського районів бути пильними і не піддаватись на провокації.
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