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16 липня 2019, вівторок, 09:31 365
Вибори 2019-07-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
Сергій Рибалка передав спостерігачам від ОБСЄ матеріали про порушення на виборах в 107 окрузі

Сергій Рибалка передав спостерігачам від ОБСЄ матеріали про порушення на виборах в 107 окрузі

Кандидат в депутати Сергій Рибалка провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні по Луганській області.

Зустріч Сергія Рибалки пройшла з довгостроковими спостерігачами Мартіном Кунце і Гандолгор Сайнхуу і асистентом довгострокового спостерігача Ренатою Махрабовою.

Під час діалогу, Сергій Рибалка розповів про незаконні технології, які використовують опоненти, а також про свої побоювання з приводу можливих провокацій і фальсифікацій в день виборів.

Нагадаємо, в 107 окрузі кандидатами в депутати зареєстровано ще три клони-пустушки з прізвищем Рибалка, крім цього спеціально найнятими провокаторами поширюються фальшиві листівки і газети з метою дискредитації справжнього кандидата і чинного народного депутата Сергія Рибалки.

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