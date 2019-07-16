Сергій Рибалка передав спостерігачам від ОБСЄ матеріали про порушення на виборах в 107 окрузі

Кандидат в депутати Сергій Рибалка провів зустріч з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні по Луганській області.\r\nЗустріч Сергія Рибалки пройшла з довгостроковими спостерігачами Мартіном Кунце і Гандолгор Сайнхуу і асистентом довгострокового спостерігача Ренатою Махрабовою.\r\nПід час діалогу, Сергій Рибалка розповів про незаконні технології, які використовують опоненти, а також про свої побоювання з приводу можливих провокацій і фальсифікацій в день виборів.\r\nНагадаємо, в 107 окрузі кандидатами в депутати зареєстровано ще три клони-пустушки з прізвищем Рибалка, крім цього спеціально найнятими провокаторами поширюються фальшиві листівки і газети з метою дискредитації справжнього кандидата і чинного народного депутата Сергія Рибалки.