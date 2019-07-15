Україна продовжила на рік ембарго на ввезення товарів з Росії

Україна продовжила до кінця 2020 року заборону на ввезення значного переліку російських товарів, який вперше був введений в кінці 2015 року у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії.\r\nВідповідну постанову № 605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету міністрів у понеділок, 15 липня.\r\nРаніше президент РФ Володимир Путін указом 24 червня цього року продовжив з 1 січня до кінця 2020 року продовольче ембарго і обмеження на транзит українських товарів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ембарго на постачання російських товарів в Україну продовжено до 2020.\r\nРаніше Кабмін заборонив ввезення шиферу з Росії.\r\nВ Україну заборонили ввезення ще 9 російських книг через географічну "помилку".\r\nПри цьому Держкомтелерадіо заборонило ввезення російського посібника з англійської мови через прославлення Сталіна.\r\nТим часом Росія ввела санкції проти 322 фізичних і 68 юридичних осіб України.