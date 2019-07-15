Україна продовжила на рік ембарго на ввезення товарів з Росії

Україна продовжила до кінця 2020 року заборону на ввезення значного переліку російських товарів, який вперше був введений в кінці 2015 року у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії.

Відповідну постанову № 605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету міністрів у понеділок, 15 липня.

Раніше президент РФ Володимир Путін указом 24 червня цього року продовжив з 1 січня до кінця 2020 року продовольче ембарго і обмеження на транзит українських товарів.

Як повідомляли Українські Новини, ембарго на постачання російських товарів в Україну продовжено до 2020.

Раніше Кабмін заборонив ввезення шиферу з Росії.

В Україну заборонили ввезення ще 9 російських книг через географічну "помилку".

При цьому Держкомтелерадіо заборонило ввезення російського посібника з англійської мови через прославлення Сталіна.

Тим часом Росія ввела санкції проти 322 фізичних і 68 юридичних осіб України.