Українці масово публікують "літні" фото з Face App: якими будуть політики у старості

Зовсім недавно у соцмережах почали масово з'являтися штучно зістарені" фотографії, зроблені за допомогою програми для смартфонів Face App. Пости з фото роблять і користувачі соцсете і зірки шоу-бізнесу. Видання "Страна" вирішило опублікувати фотографії, якими в старості будуть українські політики.\r\nВолодимир Зеленський - в старості буде виглядати досить бадьоро й енергійно, хоч і дещо суворо.\r\n\r\n\r\nПетро Порошенко виглядає ще старше, але і років йому побільше, ніж нинішньому президенту.\r\n\r\n\r\nСвятослав Вакарчук - виглядає досить бадьорим старим, але чомусь сумним.\r\n\r\n\r\nЮлія Тимошенко навіть у ролі бабусі виглядає як бадьорий політик, який не скоро піде на спокій.\r\n\r\n\r\nТак в старості може виглядати Андрій Парубій.\r\n\r\n\r\nПрем'єр Володимир Гройсман, завдяки тому, що останнім часом схуд, виглядає підтягнутим дідком.\r\n\r\n\r\nМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков - з віком здає куди сильніше.\r\n\r\n\r\nТак буде виглядати мер Києва Віталій Кличко.\r\n\r\n\r\nОлег Ляшко зазнає серйозні зміни, коли увійде в похилий вік.\r\n\r\n\r\nА от раніше соцмережі вибухнули Meitu-фотографіями українських політиків.\r\nРаніше в соцмережах з допомогою китайського фоторедактора перетворили Трампа і Путіна на героїв аніме.