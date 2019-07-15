Українці масово публікують "літні" фото з Face App: якими будуть політики у старості

Зовсім недавно у соцмережах почали масово з'являтися штучно зістарені" фотографії, зроблені за допомогою програми для смартфонів Face App. Пости з фото роблять і користувачі соцсете і зірки шоу-бізнесу. Видання "Страна" вирішило опублікувати фотографії, якими в старості будуть українські політики.

Володимир Зеленський - в старості буде виглядати досить бадьоро й енергійно, хоч і дещо суворо.

Петро Порошенко виглядає ще старше, але і років йому побільше, ніж нинішньому президенту.

Святослав Вакарчук - виглядає досить бадьорим старим, але чомусь сумним.

Юлія Тимошенко навіть у ролі бабусі виглядає як бадьорий політик, який не скоро піде на спокій.

Так в старості може виглядати Андрій Парубій.

Прем'єр Володимир Гройсман, завдяки тому, що останнім часом схуд, виглядає підтягнутим дідком.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - з віком здає куди сильніше.

Так буде виглядати мер Києва Віталій Кличко.

Олег Ляшко зазнає серйозні зміни, коли увійде в похилий вік.

А от раніше соцмережі вибухнули Meitu-фотографіями українських політиків.

Раніше в соцмережах з допомогою китайського фоторедактора перетворили Трампа і Путіна на героїв аніме.